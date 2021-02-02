Цифровой сообщак

Скоординированные действия частных инвесторов привели к стремительному росту третьей по капитализации цифровой валюты — риппл. Ее котировки взлетели на 60%, вернувшись к значениям перед обвалом в декабре на фоне подачи иска к ее эмитенту со стороны SEC. С начала года подобные спекулятивные операции фиксировались с акциями американских компаний малой капитализации, а также в серебре. Рынок большинства цифровых валют еще менее ликвиден, поэтому спекулянты быстро достигли желаемого результатов и зафиксировали прибыль.

Данные торговой площадки CoinMarketCap.com свидетельствуют о бурном росте курса виртуальной валюты риппл (XRP). Котировки XRP 1 февраля поднималась более чем на 60% до отметки $0,74. За четыре дня их стоимость вернулась к значениям второй декады ноября. То есть даже превысила уровень накануне обвала, вызванного иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к блокчейн-стартапу Ripple Labs, эмитенту XRP (см. “Ъ” от 25 декабря). Капитализация риппла в ходе торгов 1 февраля достигала $33,8 млрд, по этому показателю валюта переместилась с пятой позиции на третью.

Стремительный подъем курса цифровой валюты, по мнению участников рынка, связан в первую очередь со спекулятивной активностью частных инвесторов.

Позиция SEC в отношении иска к блокчейн-стартапу Ripple и его топ-менеджерам не изменилась. Представители эмитента XRP пока не предоставили обещанный ответ на «бездоказательные» обвинения комиссии. «Снижение опасений среди держателей токена XRP по поводу иска SEC и чрезмерное предложение актива предоставили возможность для покупки риппла по выгодным ценам»,— отмечает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

Обвал XRP, произошедший в декабре, попал в поле зрения сообщества трейдеров в соцсети Reddit, которые стали чем-то вроде «борцов против системы», отмечает сооснователь EXANTE Анатолий Князев. Похожим группам частных инвесторов не в первый раз удается двигать биржевые цены.

В начале года наблюдался аномальный рост котировок в сегменте компаний малой и средней капитализации, в частности, GameStop и AMC Entertainment Holdings, на прошлом неделе произошел резкой рост котировок серебра, продолжившийся и в понедельник (см. «Ъ-Онлайн» от 1 февраля).

«Участники комьюнити Rеddit начали согласованно покупать Ripple, тем самым толкая цену вверх»,— отмечает гендиректор Newcent Владимир Сметанин.

Стремительный взлет котировок риппла в отличие от декабрьского обвала не повлиял на остальной рынок виртуальных валют. В ходе торгов большая часть их торговалась возле уровней закрытия воскресенья. Лучше рынка чувствовали себя биткойн и эфир, курсы которых поднимались на 5% и 2%. «Не исключаю того, что покупки в XRP перетягивали часть интереса новых покупателей криптовалют. Крупные инвесторы при этом стремятся по-тихому выйти из остальных активов, считая истории выстрела отдельных имен крайне тревожным признаком конца "бычьего" импульса»,— отмечает Анатолий Князев.

Фундаментальная ситуация остается негативной для XRP, и для дальнейшего роста потребуется значительный объем новой ликвидности. «В данный же момент, скорее всего, произойдет коррекция, так как трейдеры будут закрывать длинные сделки, фиксируя прибыль»,— отмечает Юрий Мазур. Активное закрытие длинных позиций началось уже во второй половине торгов. К 19:00 курс опустился до отметки $0,41, что на 44% ниже пикового значения и более чем на 10% ниже уровней предыдущего дня. Очевидно, отмечает Владимир Сметанин, что прибыль достанется организаторам флешмоба на Reddit, которые в определенный момент продадут свои монеты, у большинства же частных инвесторов есть все шансы потерять свои инвестиции.

Виталий Гайдаев