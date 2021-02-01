Журналист Александр Пичугин оштрафован за участие в митинге

Нижегородский журналист Александр Пичугин оштрафован судом Канавинского района Нижнего Новгорода на 10 тыс. руб. Об этом жена журналиста сообщила на его странице в Facebook. Сам он пока находится в суде.

По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции, Александр Пичугин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Журналист был задержан 31 января во время участия в несанкционированном митинге в центре города. На момент задержания на нем не было опознавательных знаков, говорящих, что он журналист и может находиться на митинге по работе.

Как писал ранее “Ъ-Приволжье”, через пять минут после начала митинга к Александру Пичугину акции подошли двое неизвестных в штатском, взяли его под руки и увели в автобус. После этого журналист вел трансляцию из автобуса, на котором его и других задержанных везут в отделение полиции. Потом он начал публиковать в социальных сетях фотографии из полиции. Вечером 31 января он сообщил, что его оставляют в полиции до суда.

За несколько дней до митинга Александр Пичугин проиграл апелляцию в суде по делу о распространении недостоверной информации через канал «Сорокин хвост». Он был оштрафован на 300 тыс. руб.

Андрей Репин