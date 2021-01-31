Нижегородцы пытаются провести акцию протеста вопреки задержаниям полиции

Участники акции протеста, которые собрались перед зданием кинотеатра «Октябрь» на Большой Покровской и были разогнаны и частично задержаны сотрудниками Росгвардии и полицией, пытаются продолжить акцию протеста.

Они через дворы и обходные улицы прошли до площади Минина, где попытались собрать, несмотря на противодействие полиции, а затем вышли с нее на Верхневолжскую набережную. Ранее предполагалось, что они дойдут до политехнического университета, затем повернут на улицу Минина и вновь соберутся на площади Минина.

По словам активистов, перед полицией стоит задача не допустить сбора толпы перед нижегородским кремлем.

Александра Викулова