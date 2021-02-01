«Вторичка» сбавила ценовые темпы

Рост цен на рынке вторичной недвижимости замедляется и может смениться стагнацией — такой вывод сделали аналитики ЦИАН. По их данным, в январе «вторичка» в 16 крупнейших городах России подорожала в среднем на 1,6%. Показатель впервые за последние месяцы оказался ниже двухпроцентного уровня. Средняя стоимость квадратного метра по России в январе составила 86 тыс. руб.

Многие эксперты полагают, что по крайней мере в течение ближайшего квартала цены на вторичном рынке жилья будут находиться на текущем уровне, отмечает руководитель аналитического центра компании «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов: «Всегда “вторичка”, и особенно последнее время, следовала за “первичкой”. То есть этот рост, который мы наблюдали на вторичном рынке, будет отражением сильного роста покупательской активности на рынке новостроек. Поэтому неудивительно, что после такого, я бы сказал, инерционного роста “вторичка” замедляется. Я думаю, что рынок придет во “вторичке” к более спокойным показателям, чем были в конце прошлого года. Роста ждать не следует, нужно ждать стабилизации».

Однако не исключено, что спрос на квартиры удовлетворен еще не до конца. Если банки смягчат условия предоставления ипотечных кредитов, рост цен на рынке недвижимости, как первичной, так и вторичной, может продолжиться, предполагает инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев: «Рост на уровне 1% в месяц, то есть 12% в год, очень большой, учитывая, что за последние три года цены выросли на 16%. Безусловно, пик спроса уже прошел. Количество людей, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия либо инвестировать в недвижимость, несколько сократилось.

Но возможности остаются. Более того, банки рапортуют о том, что у них снижаются суммы первоначального взноса, то есть они корректируют свои программы.

Если банки будут в этом активны, то и рост может продолжиться. Основной драйвер роста цен — это ипотека на первичном, вторичном рынках, небывало низкие ставки по кредитам. Собственно говоря, банки, конечно же, будут искать возможности для выдачи новых ипотечных кредитов. Поэтому даже то, что цены поднялись на 1%, много. Будут ли они расти дальше? Я считаю, что в краткосрочной перспективе да».

Согласно подсчетам экспертов ЦИАН, в Москве вторичное жилье в январе подорожало на 1% по сравнению с декабрем, а год к году — на 18%. Средняя цена квадратного метра в столице вплотную приблизилась к отметке 255 тыс. руб.

Андрей Загорский