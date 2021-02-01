В ремонте автобусов выявлена аффилированность

Бывший мэр столицы Приморья Игорь Пушкарев, уже осужденный за коррупцию к 15 годам, стал обвиняемым по еще одному уголовному делу. По версии следствия, экс-градоначальник злоупотребил полномочиями, вытесняя с рынка пассажирских перевозок коммерческие структуры и лоббируя интересы муниципальных предприятий. Кроме того, для обслуживания муниципальных автобусов привлекалась фирма, подконтрольная родственникам Пушкарева. Сумму ущерба муниципалитету следствие оценивает в 33 млн руб. Защита Игоря Пушкарева новое уголовное дело не комментирует, но известно, что экс-мэр признал свою вину и уже возместил ущерб в полном объеме.

Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по второму уголовному делу в отношении бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева. «Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте Генпрокуратуры.

По версии следствия, «в период с 2009 по 2017 год Игорь Пушкарев ограничил коммерческую деятельность хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги пассажирских перевозок, вытеснив их с рынка коммерческих услуг».

При этом мэр предоставил «преимущественное право» осуществлять перевозки муниципальным предприятиям, «фактически не имеющим достаточного количества автотранспорта».

Те получили возможность пополнить автопарк за счет кредитов под гарантии бюджета Владивостока.

«Сумма причиненного муниципальному образованию ущерба в виде процентов за пользование кредитом составила более 33 млн руб.»,— делает вывод следствие. Кроме того, для обслуживания и ремонта автобусов привлекалась структура, подконтрольная близким родственникам Пушкарева.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Владивостока, информирует надзорное ведомство.

В понедельник адвокат Игоря Пушкарева Александр Высоцкий не ответил на звонки “Ъ”. Но, согласно сообщению прокуратуры, в ходе расследования уголовного дела экс-мэр «возместил ущерб в полном объеме».

Как пояснил “Ъ” представитель надзорного ведомства Приморья, Игорь Пушкарев «признал свою вину, но пока не заявлял ходатайство об особом порядке судопроизводства».

Очевидно, что новое уголовное дело о злоупотреблениях в мэрии Владивостока возбуждено на основании материалов УФАС по Приморскому краю. Еще в 2015 году антимонопольная служба признала факт нарушения ст. 16 ФЗ «О защите конкуренции» администрацией города Владивостока, МПВ «ВПОПАТ №1» и ООО «Флагман-Авто» путем заключения соглашения, которое привело к ограничению конкуренции. Как говорилось в сообщении УФАС, мэрией Владивостока вопреки антимонопольному законодательству заключались договоры на выполнение регулярных пассажирских перевозок с МПВ «ВПОПАТ №1» без проведения конкурсных процедур, автобусы приобретались за счет средств городского бюджета, а муниципальные гарантии для приобретения автобусов и субсидии на возмещение части затрат выдавались исключительно муниципальным предприятиям.

Всего администрация Владивостока предоставила МПВ «ВПОПАТ №1» и МП «ВПАТП №3» более 500 млн руб. «Немаловажная роль в рассматриваемом деле отведена ООО «Флагман-Авто» (аффилированное с главой города Владивостока предприятие), которое, став официальным и единственным в Приморском крае дилером MAN, получило экономическую выгоду, используя административный ресурс администрации города Владивостока»,— подчеркивали в УФАС.

В материалах делах приводятся данные, что ООО «Флагман-Авто» было зарегистрировано менее чем за один месяц до проведения мэрией конкурса на поставку первых автобусов MAN во Владивосток (всего поставлено 50 автобусов MAN А78 Lion’s City LE). По данным УФАС, 11 марта 2011 года владельцем 25-процентной доли в уставном капитале ООО «Флагман-Авто» компании становится ООО «Парк-Актив», а 21 апреля того же года ООО «Флагман-Авто» получает сертификат на право осуществления деятельности в качестве официального дилера MAN по продаже новой и подержанной техники, а также гарантийного и послегарантийного обслуживания и ремонта техники марок MAN. В УФАС указывают, что «учредителями ООО "Парк Актив" в тот период являлись мать главы города Владивостока с 49-процентной долей участия и родной брат главы города Владивостока с 51-процентной долей участия (по данным приморских СМИ, речь идет о младшем брате Игоря Пушкарева Владимире.— “Ъ”)».

По данным антимонопольной службы , в 2011–2014 году ООО «Флагман-Авто» оказало для МПВ «ВПОПАТ-1» услуг на 54,8 млн руб.

После череды разбирательств в январе 2018 года Арбитражный суд Дальневосточного округа оставил решение Приморского УФАС России по делу об антиконкурентном соглашении между администрацией Владивостока и МПВ «ВПОПАТ № 1», ООО «Флагман-Авто» в силе.

Ранее представители мэрии в ходе разбирательств в Арбитражном суде Приморского края называли доводы УФАС необоснованными, поскольку «открытие новых маршрутов городского пассажирского транспорта осуществлялось на основании потребностей населения в перевозках, с учетом перспективного развития микрорайонов (Снеговая Падь, о. Русский, Патрокл), изменений в улично-дорожной сети, в том числе введения в эксплуатацию мостовых переходов, транспортных развязок». А представители ООО «Флагман-Авто» утверждали, что доход компании «от оказанных МПВ «ВПОПАТ №1» услуг составляет менее 10% всех оборотов, кроме того, ООО «Флагман-Авто» являлся не единственным исполнителем услуг по техническому обслуживанию транспортных средств МПВ «ВПОПАТ №1».

Напомним, 9 апреля 2019 года Тверской районный суд Москвы признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290, 291, 204, 285 УК РФ (получение и дача взятки, посредничество в этом, коммерческий подкуп и злоупотребление должностными полномочиями), экс-мэра Игоря Пушкарева, его брата, гендиректора группы компаний «Востокцемент» Андрея Пушкарева, и экс-главу МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Экс-мэр был приговорен к 15 годам строгого режима, его брат, инвалид,— к восьми годам условно, а Лушников получил десятилетний срок. Все трое также должны заплатить штраф по 500 млн руб. Кроме того, Игорю Пушкареву в течение десяти лет после отбытия наказания запрещено занимать руководящие госдолжности. К нему был удовлетворен гражданский иск, заявленный Генпрокуратурой, о взыскании 143 млн руб. в пользу предприятия «Дороги Владивостока».

Суд признал, что, будучи мэром Владивостока, Игорь Пушкарев с 2009 по 2015 год за взятки препятствовал другим организациям в участии в муниципальных конкурсах на строительство дорог. По данным следствия, от своего брата через посредника Лушникова Игорь Пушкарев получил незаконное вознаграждение 50 млн руб. Кроме того, «Востокцемент» оплачивал охрану главы города и различные работы, проведенные в его домах в Приморье и в Московской области, потратив на это более 25 млн руб.

Победу в тендерах мэр обеспечил МУП «Дороги Владивостока», заключив с ним контракты на 1,2 млрд руб. для поставки материалов, производимых семейной группой компаний «Востокцемент».

В результате, считает следствие, близкие родственники мэра получили от этих компаний 471,7 млн руб.

В ходе следствия и судебного процесса экс-мэр настаивал на своей невиновности.

6 марта прошлого года Советский райсуд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-мэру Пушкареву, его брату Андрею и Андрею Лушникову, а также АО «Спасскцемент», ООО «ДВ-Цемент», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» (входят в группу компаний «Востокцемент») на сумму 1,452 млрд руб. «Судом признано, что названная сумма нажита ответчиками в результате систематического совершения Пушкаревым как главой города коррупционных актов и активного участия в этих правонарушениях юридических лиц»,— сообщало надзорное ведомство.

В октябре прошлого года решение Советского райсуда Владивостока о взыскании в федеральный бюджет 1,452 млрд руб. коррупционного дохода было исполнено.

Алексей Чернышев, Владивосток