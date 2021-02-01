На зарубежных счетах Вексельберга из-за санкций заблокировано более $1,5 млрд

Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг сообщил Forbes, что после введения американских санкций на его счетах в западных банках оказалось заморожено более $1,5 млрд. При этом наиболее болезненно российский бизнесмен перенес реакцию окружающих на санкции — по словам господина Вексельберга, из-за ограничительных мер с ним перестали общаться люди, от которых предприниматель этого не ожидал.

«Ренова» владеет и управляет активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом. Из-за санкций юридическим и физическим лицам США запрещается вести любой бизнес с господином Вексельбергом.

Виктор Вексельберг сообщил, что он мог бы воспользоваться замороженными $1,5 млрд с разрешения Минфина США, но ведомство такого разрешения не дает. «Даже не разрешили на благотворительные цели, на борьбу с пандемией ничего дать, хотя речь шла об относительно небольших суммах — несколько миллионов, которые я хотел направить на помощь в борьбе с коронавирусом в Европе. Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?» — сказал бизнесмен.

Господин Вексельберг в мае 2020 года сообщал, что попросил швейцарский банк Julius Baer направить замороженные средства на борьбу с коронавирусом. «Ни в какой не в бизнес, на благотворительные цели. Мы получили отказ»,— сказал он тогда.

Виктор Вексельберг попал в американский санкционный список в апреле 2018 года. Бизнесмен считает включение в черный список абсолютным жизненным кризисом. Вместе с тем, по оценке Bloomberg Billionaires Index, на январь предприниматель находится в десятке богатейших российских миллиардеров с состоянием $16,2 млрд.

О том, как Виктор Вексельберг обжаловал американские санкции в Минфине США, читайте в публикации “Ъ”.