Инвесторы не готовы рискнуть

Международные инвесторы, обеспокоенные ростом геополитической напряженности вокруг России, начали сокращать вложения на российском рынке акций. По данным Emerging Portfolio Fund Research, на минувшей неделе из российских фондов было выведено более $30 млн. Но в отсутствие жестких санкций со стороны США покупки могут достаточно быстро возобновиться, поскольку интерес к рублевым активам сохраняется, полагают эксперты.

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют, что международные инвесторы потеряли интерес к российским акциям. По оценке “Ъ”, основанной на отчетах BCS Global Markets и Bank of America, учитывающих данные EPFR, объем средств, выведенных из фондов, ориентированных на российский рынок акций, за неделю, которая закончилась 27 января, составил $32 млн. Это почти в пять раз больше объема средств, инвестированных неделей ранее ($7 млн), и максимальный недельный отток с начала ноября. Снизился интерес международных инвесторов и к российскому долговому рынку. За прошедшую неделю чистый приток средств в облигации составил $110 млн против $170 млн неделей ранее.

Снижение спроса международных инвесторов на рублевые активы произошло на фоне сохраняющегося высокого интереса к рынкам развивающихся стран. По данным EPFR, на минувшей неделе фонды emerging markets (EM) привлекли свыше $6,9 млрд, что почти на $2,8 млрд больше притока, зафиксированного неделей ранее. По словам управляющего партнера Amber Lion Partners Ильи Сушкова, позитивно на рынки повлияла победа демократов в США, что позволило новому президенту США Джо Байдену объявить о рассмотрении очередного пакета стимулов. В середине месяца глава Белого дома объявил о мерах поддержки на $1,9 трлн, что более чем на $1 трлн превысило ожидания инвесторов. «Подобные объемы стимулирования подтверждает знакомый многим тезис о продолжении ослабления доллара при одновременном возвращении интереса инвесторов к сырьевым товарам и акциям»,— отмечает он.

Несмотря на сохранение высокого интереса инвесторов к сегменту EM, фонды, ориентированные на Россию, временно выпали из фокуса, так как с приходом Джо Байдена, как отмечает Илья Сушков, инвесторы начинают закладывать в модели санкционные риски. 22 января новый президент США поручил спецслужбам провести анализ приписываемой России кибератаки SolarWinds вмешательства в выборы и использования химического оружия в отношении Алексея Навального.

Геополитические риски для отечественного рынка одни из самых серьезных факторов в этом году, считает руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова. «Если восстановление глобальной экономики и спроса на товары российского экспорта вызывает не очень много сомнений, то как будут развиваться отношения России с Западом, прежде всего с новой президентской администрацией в США, сейчас сказать трудно»,— подчеркивает Татьяна Симонова. Беспокойство у глобальных инвесторов вызывают и протесты в России, связанные с задержанием Алексея Навального.

Выход глобальных инвесторов из российских акций может быть связан и с мощным трендом на мировых рынках по росту популярности ESG-инвестиций. «Все больше и больше институциональных инвесторов и фондов переходят на принципы ESG, поэтому российский рынок продолжает терять свой статус основного рынка EM»,— отмечает заместитель гендиректора УК ТФГ Равиль Юсипов.

Впрочем, портфельные управляющие не ждут длительных оттоков из российских фондов акций. Многое будет зависеть от того, насколько санкционная повестка новой администрации Белого дома будет поддержана Европой и последуют ли конкретные санкционные шаги со стороны США. «Торги прошлой недели указывают на то, что на локальных минимумах проходили точечные покупки. Но, возможно, инвесторы захотят переждать некоторое время до появления большей определенности»,— отмечает Татьяна Симонова. По мнению господина Юсипова, от новой администрации США стоит ожидать пересмотра санкционной политики от болезненных сиюминутных санкций к более плавной и системной стратегической политике.

Виталий Гайдаев