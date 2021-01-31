Полиция составила протокол на волонтера екатеринбургского штаба Навального

На бывшего координатора, ныне волонтера штаба Навального в Екатеринбурге Ирину Норман составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Сейчас девушка находится в отделении полиции №5.

«Я зашла купить кофе. Когда выходила меня схватили четверо мужчин, на них не было формы. Посадили в машину и около часа катали по городу. Когда привезли в отделение, полтора часа не пускали ко мне адвоката»,— рассказала “Ъ-Урал” госпожа Норман. Отметим, что у нее имеются медицинские показания, по которым девушка не может находиться под арестом.

Ранее аналогичным способом была задержана сотрудница штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Виктория Райх. Накануне Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал ее на десять суток, признав виновной по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка либо проведения митинга или шествия). Причиной стала публикация видеоролика, в котором госпожа Райх призывает принять участие в несогласованном шествии, которое состоится 31 января.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге и других городах Свердловской области прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. По официальным данным регионального министерства общественной безопасности, в Екатеринбурге было задержано 43 участника акции, всего в шествии приняли участие 2,3 тыс. человек.