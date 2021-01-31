МОБ: Число задержанных на акции в Екатеринбурге увеличилось до 43

В Екатеринбурге число задержанных на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального увеличилось до 43 человек, сообщили в министерстве общественной безопасности (МОБ) Свердловской области.

По данным «ОВД-Инфо», сотрудники полиции задержали 33 человека. Ранее Znak.com со ссылкой на правозащитников сообщал о задержании 60 участников акции. При этом адвокаты заявляли о том, что их не пускают к подзащитным.

Напомним, шествие в поддержку Навального продолжалась около четырех часов. По официальным данным, в акции приняло участие 2,3 тыс. человек. Организаторы оценивают количество участников в 6-7 тыс. человек.

Отметим, что на акции 23 января только в Екатеринбурге собралось от 3 до 10 тыс. человек. По данным МОБ, были задержаны 14 человек.