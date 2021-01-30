Свердловская полиция предупредила об ответственности за участие в акции 31 января

ГУ МВД по Свердловской области предупредило жителей региона об ответственности за призывы и участие в несанкционированных акциях 31 января. Полиция попросила не поддаваться на провокации и призывы, которые распространяются в интернете и социальных сетях.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы намерены незамедлительно реагировать на правонарушения и предпринимать все необходимые меры для обеспечения правопорядка»,— сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, подчеркнув, что правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.

Он отметил, что подростки более подвержены «сомнительному влиянию, которое формирует радикальные взгляды и убеждения, поэтому участие в незаконных акциях может иметь для них серьезные последствия».

В полиции также напомнили и необходимости соблюдать коронавирусные ограничения и отметили, что несанкционированные акции на территориях, прилегающих к зданиям органов госвласти и экстренных оперативных служб, запрещены федеральным законодательством.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, 31 января сторонники оппозиционного политика Алексея Навального планируют провести в Екатеринбурге несанкционированное шествие. Аналогичные мероприятия состоялись 23 января в разных городах Свердловской области. Только в Екатеринбурге, по разным данным, собралось от трех до 10 тыс. человек. По данным регионального министерства безопасности в уральской столице были задержаны 14 человек. После завершения шествия был задержан координатор регионального штаба Навального Алексея Гресько, его арестовали на десять суток.

Подробнее о том, как в Екатеринбурге прошла акция в поддержку оппозиционера — в материале “Ъ-Урал” «За Алексея Навального вышли на лед»