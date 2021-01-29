Трудоголизм признали двигателем бизнеса

В каждой третьей российской компании считают, что сотрудники должны быть трудоголиками. За десять лет доля таких предприятий немного снизилась. При этом почти две трети работников сами заявляют о своем трудоголизме. А треть респондентов, согласно опросу портала SuperJob, считают это заболеванием. “Ъ FM” спросил у предпринимателей, что они вкладывают в понятие «трудоголизм» и как к нему относятся. Мнения разделились.



Например, генеральный директор компании Finn Flare Ксения Рясова считает, что сотрудники должны успевать нормально отдыхать, чтобы продуктивно работать: «Вопрос в том, что ты подразумеваешь под понятием трудоголизм. У нас в компании, например, не принято оставаться после 18.00 на работе. Максимум можно задержаться до 19.00. А если сотрудник остается после 19.30, то его начальник должен написать докладную записку в просьбой разрешить ему продолжить работу.

В моем понимании, люди, которые работают больше девяти часов в сутки, не успевают восстанавливаться, теряют всякую производительность и загоняют себя.

Трудоголизм — это когда ты работаешь с 9.00 до 18.00 концентрированно и четко, быстро и слаженно выполняешь свою работу — это поощряется. У нас в компании только такие люди и задерживаются».

Если предприниматель и его сотрудники не отдают себя бизнесу целиком, то они проиграют конкуренцию более энергичным соперникам, отметил президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган: «На мой взгляд, трудоголизм — это состояние души. Это то, каким я вижу себя и ряд своих очень талантливых сотрудников. Современный бизнес — это конструкция, которой нельзя заниматься наполовину. Ты должен полностью отдавать себя ему. Потому что если ты будешь работать как в европейских компаниях — выполнил план от А до Б и все, то в итоге мы придем к тому, что сейчас происходит в ЕС. Там люди все ниже и ниже скатываются и по уровню жизни, и самое главное — по тому, как компании теряют свои рынки сбыта и возможности относительно более нахрапистых конкурентов из Юго-Восточной Азии и Америки. Так что сегодня можно долго осуждать трудоголизм и говорить, как хорошо жить по-другому, но, к сожалению, если ты хочешь правильно развиваться, то трудоголиком быть не то что приходится, просто по-другому невозможно».

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По данным SuperJob, чаще всего трудоголиками себя считают директора и квалифицированные рабочие. Реже всего — системные администраторы и программисты.

Сергей Гусев