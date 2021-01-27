Рекрутинговые агентства теряют клиентов

Российский бизнес стал чаще искать сотрудников по знакомству. По своей популярности такой способ сравнялся с поиском через рекрутинговые агентства. Искать работников по знакомству предпочитает половина российских компаний, выяснили в аналитическом центре НАФИ. Это вдвое больше, чем два года назад. На тренд повлияла и пандемия, которая привела к сокращению бюджетов. Но насколько эффективен такой способ? И что о нем думают топ-менеджеры? Об этом — Иван Корякин.

Акция «приведи друга», как называют это явление HR-специалист, стала особенно актуальной на фоне пандемии. Финансовые потери вынудили бизнес перейти на менее затратные способы привлечения новых кадров, говорят аналитики из НАФИ. В результате рекрутинг через знакомых практически сравнялся по популярности с набором сотрудников через интернет-ресурсы, говорит директор направления исследований в сфере человеческого капитала НАФИ Людмила Спиридонова: «Значительно увеличилась доля компаний, которые для найма сотрудников используют свои близкие связи, знакомых.Через этот же канал впоследствии и нанимают».

Дело не только в сокращении бюджетов.

Порой интернет-ресурсы и агентства просто не могут помочь в поисках работников.

Да и многие стали бы выбирать топ-менеджеров, например партнеров или специалистов по стратегии, среди незнакомых соискателей? Президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов говорит, что в его холдинге через знакомых нанимают как автомехаников, так и менеджеров, хотя не всех.

«Что касается уровня процессов, то здесь как раз, наоборот, будет перевес с точки зрения подбора через рекрутинговые агентства, потому что это карьерная ступенька для роста. Очень много талантливых ребят в регионах на процессном уровне. Можно брать из разных сфер, которые имеют хорошее профильное образование, и заниматься наставничеством, чтобы они росли дальше»,— считает Владимир Попов.

Доля тех, кто принимает на стажировку студентов и выпускников, тоже выросла за последние два года в шесть раз, до 20%, подсчитали в НАФИ. Так бизнес пытается за небольшую плату найти перспективных специалистов.

И порой это дальновиднее, чем нанимать знакомых, друзей или родственников — дело даже не в кумовстве, а в банальных рисках разрыва как деловых, так и личных отношений, говорит глава представительства компании Coleman Services UK Ольга Банцекина. Она знает это по своему опыту.

«Моя достаточно близкая подруга просто села мне на шею. Она работала у меня в компании, и я была вынуждена с ней расстаться, в результате мы расстались с ней в человеческом плане тоже.

С той поры я дала себе обещание, что никогда больше никаких подруг, никаких родственников не возьму к себе на работу.

И, собственно, придерживаюсь этого принципа»,— отметила Ольга Банцекина.

Чем больше компания, тем легче набирать в нее друзей и родственников, хотя бы потому, что их можно развести по разным отделам. Отдельная тема — служебные романы, которые в некоторых компаниях тоже не приветствуются. Чего стоит увольнение генерального директора McDonald’s Стива Истербрука в 2019-м из-за отношений с коллегой.

Но есть и исключения. Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев, хотя и набирает персонал через HR-службу, бизнес начинал строить с близким человеком — супругой.

«Небольшие компании состоят из родственников и друзей на старте своей деятельности. И у нас более 20 лет назад так же компания организовывалась. А в последующем, когда уже компания достигает какого-то веса и становится известна на рынке, тогда уже привлекаются люди по профессиональным качествам»,— подчеркнул Виталий Муравьев.

Да и сами соискатели порой предпочли бы устраиваться через знакомых, а не агентства. Портал Rabota.Ru недавно выяснил, что 80% россиян встречались с ложью в вакансиях работодателей. Неправдивой оказывалась информация о трудовых обязанностях, условиях и чаще всего о зарплате. И большинство соискателей распознавали обман только после трудоустройства.