Мишустин предложит использовать сельхозземли для развития туризма

Правительство России обсудит возможность использовать земли сельхозназначения для организации агротуризма, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Карелию. По его словам, сейчас серьезная работа над развитием агротуризма ведется в рамках нового нацпроекта по развитию туризма. Господин Мишустин предложил предпринимателям региона представить в правительство свои предложения.

«Есть такой запрет (на использование земель сельхозназначения в целях туризма.— “Ъ”), категории земель и виды разрешенного использования. Это достаточно сложный инструментарий. Я по возвращении поставлю этот вопрос в правительстве для того, чтобы подумали, как и что с этим сделать. Это потребует внесения определенных изменений в законодательство»,— сообщил Михаил Мишустин на совещании по развитию малого и среднего предпринимательства (цитата по ТАСС).

Премьер-министр также отметил, что национальный проект «Туризм» должен учесть меры по развитию туризма в Карелии. «Уверен абсолютно, что Карелия с ее великолепной природой, с теми местами, которые уже давно знают люди, которые путешествуют, знают еще с давних времен, вернет себе лидерские позиции туристического региона страны»,— сказал он.

В середине 2020 года заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев говорил, что законодательство о туризме в России нужно «осовременить», больше внимания уделить развитию поездок внутри страны. Он отметил, что законодательство, в том числе акты высшей юридической силы, были сориентированы на выездной туризм, частично на въездной, и практически никак на внутренний.

Рост популярности внутреннего туризма вызван ограничениями в связи с пандемией коронавируса. Страны мира обсуждают введение «ковидных паспортов» с подтверждением вакцинации, которые упрощали бы перемещение по миру.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «COVID-паспорта присматривают страны».