Лукашенко заявил о подготовке провокаций к его инаугурации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в день его инаугурации готовилась провокация. Церемония состоялась 23 сентября на фоне протестов в стране. Официально мероприятие не анонсировалось, по этой причине ее прозвали «тайной».

«Инаугурацию не так провели! Трехметровыми заборами не оградили, как американцы. Спасибо им, продемонстрировали, как надо. А как бы вы на моем месте провели? Ко мне накануне приходит председатель комитета (госбезопасности.— “Ъ”), на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали: инаугурация, на автобусах депутаты… Забросить "коктейль Молотова" в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов»,— сказал господин Лукашенко на встрече со студенческой молодежью (цитата по государственному информагентству БелТА).

«А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел»,— заявил Александр Лукашенко.

Господин Лукашенко также считает, что со временем страны начнут вводить цензуру в соцсетях, поскольку они могут породить «планетарную революцию». При этом он заявил, что начать это должна не Белоруссия. Однако в ближайшие месяцы будут приняты меры для «защиты интересов государства и народа», передает его слова агентство.

«Вы видите, что сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети и не с места. Как у нас было: все управлялось с территории Польши и Литвы. Поэтому да, мы на пороге принятия этих решений. Но исходить они должны от сильных мира сего»,— сказал президент Белоруссии.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Александра Лукашенко объявили победителем с результатом более 80%. После этого в стране начались массовые протесты. Многие страны не признали итоги выборов, в том числе США и ЕС.

Как Александр Лукашенко вступил в должность президента — в материале “Ъ” «Операция "Инаугурация"».