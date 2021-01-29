Полиция Капитолия призвала установить постоянный забор у здания Конгресса США

Исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман призвала установить постоянное ограждение вокруг здания Конгресса США. Сейчас там установлен временный забор.

«В свете недавних событий я могу однозначно сказать, что необходимо внести значительные улучшения в инфраструктуру безопасности, в том числе установить постоянное ограждение и обеспечить наличие готовых к реагированию резервных сил», — говорится в заявлении госпожи Питтман, опубликованном на сайте полиции Капитолия. Она добавила, что рекомендация установить забор вокруг здания была дана еще в 2006 году.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне. Как минимум пять человек погибли в ходе беспорядков. Из-за этого Конгрессу пришлось прервать утверждение победы Джо Байдена на выборах президента США. Более чем 150 протестующим предъявили обвинения в массовых беспорядках. Палата представителей объявила господину Трампу импичмент за подстрекательство к мятежу. Теперь этот вопрос должен рассмотреть Сенат.

Об импичменте Дональду Трампу — в материале “Ъ” «Демократы полны отрешимости».