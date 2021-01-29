Метро отъезжает от Кудрово Подземка в городе может появиться только в 2027 году, но чиновники это отрицают

Запуск станции метро в Кудрово может сдвинуться с 2025 на 2027 год, сообщили разработчики проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленобласти. Тем не менее власти Петербурга и Ленобласти продолжают уверять, что сроки ввода объекта не изменятся. При этом в федеральном бюджете, на выделение средств из которого рассчитывают чиновники, финансирование проекта по-прежнему не предусмотрено.

Строительство станции метро в Кудрово не вошло в перечень основных мероприятий по развитию системы общественного транспорта Ленобласти до 2025 года, а попало лишь в планы до 2030 года. Об этом стало известно вчера на заседании правительства региона во время презентации проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), который представил генеральный директор разработавшей его компании Simetra Владимир Швецов.

«На границе 2025 года появляется объект, о котором много говорят и все слышали. Это метро в Кудрово, но мы понимаем, что его реализация будет в 2026–2027 годах и поэтому оно попало в пятилетку до 2030 года. Это один из главных объектов для Ленобласти и в целом для транспортной системы обоих субъектов»,— сказал Владимир Швецов. Во время совещания чиновники возможный сдвиг сроков реализации объекта никак не прокомментировали.

В беседе с “Ъ” заместитель председателя правительства Ленобласти по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин сказал, что проект планировки территории для будущей станции готов, в этом году начнется его проектирование и в Петербурге на эти цели средства есть. Завершить этот этап планируется к 2023 году, после чего «можно вести разговор о начале строительства», которое, по словам зампреда, займет два года. Таким образом, озвученные ранее сроки ввода станции метро в Кудрово сохраняются, сказал он. При этом ситуация с федеральным софинансированием проекта, на которое рассчитывают власти двух регионов, до сих пор неопределенная. «Сейчас как раз работа над этим идет, и ничего конкретного сказать не могу»,— прокомментировал Сергей Харлашкин. В Смольном также настаивают на вводе станции в Кудрово к 2025 году, но проигнорировали вопрос “Ъ” об источниках финансирования строительства.

В Минтрансе РФ сообщили “Ъ”, что от регионов неоднократно поступали заявки на софинансирование строительства метро, но ответ всегда был отрицательным. В ведомстве также подчеркнули: обязательств по выделению средств для реализации таких проектов у федерального центра нет.

Проект ПКРТИ Ленобласти разработан компанией Simetra в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу ГКУ «Ленавтодор». В документе есть планы по реконструкции железнодорожных переездов, развитию сети автодорог и системы общественного транспорта в регионе до 2035 года. ПКРТИ включает в себя строительство 88 участков автодорог общей протяженностью около 985 км, реконструкцию 41 участка автомобильных дорог длинной 872 км, строительство 24 мостов, 137 путепроводов, 41 развязки, двух тоннелей и прочего.

Построить станцию метро в Кудрово, которая должна стать продолжением Лахтинско-Правобережной линии петербургского метрополитена, обещают уже несколько лет. Этот объект нужен городу: по неофициальным данным, в нем проживает более 100 тыс. человек, из-за чего в час пик Кудрово стоит в пробках. Изначально пустить сюда подземку обещали еще к 2015 году, после чего сроки несколько раз переносились. В 2019 году Смольный заявил, что объект введут в 2025 году. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга оценивали стоимость строительства метро до Кудрово с электродепо «Правобережное» в 57 млрд рублей. Строительство должно было вестись за счет бюджетов Петербурга и Ленобласти, а также федеральных средств.

Однако в 2019 году стало известно, что Минтранс РФ не предусматривает выделения средств на эти цели. Чиновники стали опровергать информацию о том, что отсутствие федерального участия может сдвинуть сроки реализации проекта. Telegram-каналы, связанные с правительствами двух регионов, убеждали подписчиков, что сообщение об отсутствии финансирования — фейк. Несколько месяцев власти не поднимали эту тему, но летом 2020 года занимавший тогда пост начальника управления по транспорту Павел Постовалов в деловой переписке с жителем Кудрово подтвердил, что софинансирование из федерального бюджета для строительства станции метро в Кудрово отсутствует. По данным источника “Ъ” в правительстве региона, это стало причиной увольнения господина Постовалова.

На этой неделе областные власти вспомнили про еще одну станцию метро, которая должна стать следующей после Кудрово и расположиться в Новосаратовке. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко планирует направить письмо зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину с просьбой оказать содействие властям Петербурга в ее реализации. Помимо метро, в Кудрово обещали построить канатную дорогу , трамвай и электричку , которую планируют запустить в середине текущего года.

Ольга Кантемирова, Яна Войцеховская