В белорусских законах появится запрет на призывы к забастовкам

В законодательство Белорусии в течение первого квартала 2021 года будут внесены изменения, направленные на пресечение призывов к забастовкам, сообщил журналистам заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов по итогам совещания у президента Александра Лукашенко. В частности, изменения затронут Уголовный и Трудовой кодексы республики.

Господин Рахманов отметил, что Белоруссия во втором полугодии 2020 года столкнулась с вызовами и угрозами. К ним он отнес массовые мероприятия, блокирование транспортных коммуникаций, призывы к проведению забастовок в различных организациях, распространение незарегистрированной символики, сбор и распространение персональных данных госслужащих и другое.

«Конечно, все это недопустимо. В соответствии с концепцией национальной безопасности неэффективность, несовершенство действующего законодательства, его неспособность своевременно и актуально отреагировать на возникающие риски, вызовы и угрозы недопустима… В течение первого квартала 2021 года необходимые изменения в наше национальное законодательство будут внесены»,— сказал Александр Рахманов (цитата по БелТА).

В Белоруссии с начала августа 2020 года продолжаются протесты несогласных с результатами президентских выборов. Согласно официальным результатам, победу на них одержал господин Лукашенко, набрав более 80%. Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую.

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