WhatsApp добавил поддержку биометрической идентификации для web-версии

Мессенджер WhatsApp анонсировал, что теперь для авторизации в web-версии потребуется биометрическая авторизация, сообщает The Verge. Теперь пользователи при заходе в web-версию должны будут открыть приложение WhatsApp на мобильном устройстве с помощью отпечатка пальца или технологии Face ID. Для тех, у кого на устройстве отсутствует или отключена биометрическая авторизация, ничего не поменяется.

В компании отметили, что новая система призвана защитить пользователей от злоумышленников, пытающихся получить доступ к их аккаунтам. Система будет работать по умолчанию на любом iPhone с iOS 14 либо с отпечатком пальца, либо с Face ID, а также на любом устройстве на операционной системе Android, у которого будет биометрическая идентификация. Обновление появится в ближайшие недели.

О том, насколько россияне считают биометрию надежной, читайте в материале “Ъ”.

Евгений Федуненко