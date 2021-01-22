В школах сворачивают инновации

Минпросвещения намерено проанализировать деятельность федеральных инновационных площадок (ФИП) и провести перезагрузку в этой сфере. По словам министра Сергея Кравцова, сейчас многие из них не соответствуют полученному статусу, работают «долгие годы с нулевым эффектом и спорными показателями». Согласно ведомственному приказу, более 200 таких организаций уже лишились статуса. Руководители школ не понимают причин произошедшего.

«Мы проанализировали деятельность инновационных школ за последние годы и увидели, что многие из них не соответствуют полученному статусу,— заявил в пятницу на пресс-конференции глава Минпросвещения Сергей Кравцов.— Мы видим, что большинство площадок работают уже долгие годы с нулевым эффектом и спорными показателями». При этом, возмущался министр, инновационные школы получают «немаленькие» деньги из разных источников — по его словам, до миллиарда ежегодно. «Мы сейчас в рамках наших полномочий тщательно и детально разбираемся с деятельностью федерально инновационных площадок, в случае необходимости подключим соответствующие контрольные и надзирательные органы»,— добавил он.

Отметим, ФИП — это образовательные организации, которые помимо основного учебного процесса вводят «инновационные проекты или программы, которые имеют существенное значение для обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития РФ».

Необходимости подобных площадок в Минпросвещения не отрицают, но подчеркивают, что «нужны прозрачные и понятные механизмы получения этого статуса, понятные и прозрачные цели и задачи инновационной деятельности, наглядные результаты работ, которые должны опираться на государственные приоритеты». Этого, по мнению господина Кравцова, сейчас нет.

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина обращает внимание, что статус инновационной школы юридически не закреплен: «Школы участвуют в конкурсе Минпросвещения на различные разработки. Они берут на себя определенные обязательства и за счет грантов разрабатывают новые подходы в образовательной среде».

Трудно согласиться с тем, что у площадок не было результата, недоумевает эксперт.

В середине января Минпросвещения опубликовало приказ №863, согласно которому 45 школ, которые имеют статус инновационных, «не рекомендованы к его продлению»; 25 — «не рекомендованы к присвоению» статуса ФИП. А еще 188 организаций якобы не представили вовремя отчетную информацию о работе, поэтому лишены статуса.

Среди тех, кому не продлили статус, оказался лицей №590 Красносельского района Санкт-Петербурга. Его директор Алексей Каменский говорит, что объяснений произошедшего не получил. «У каждой школы своя тема для разработки: у нас была "Цифровое самоопределение как путь развития индивидуальности субъектов образовательного процесса" — очень актуальная тема из-за дистанционного обучения,— говорит он.— Мы два года работали в этом направлении, прошли много конференций разного уровня, печатались в серьезных международных журналах — нам не стыдно за проделанную работу». По его словам, лицей будет дальше продолжать работать по этому проекту, несмотря на лишение статуса ФИП.

Директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин также утверждает, что не получил объяснений от Минпросвещения: «Для меня диковинка, что мы находимся в списке тех, кто не попал на пролонгацию статуса. В этом году — очень странно, без напоминания, хотя у Минпросвещения есть все наши координаты,— мы случайно увидели у них на сайте, что они собирают итоговые годовые отчеты.

Никакого централизованного оповещения не было. Об изменении тактики установления статуса, если она была, никто не был проинформирован».

Изначально этот статус не предполагал финансового сопровождения и каких-либо преференций от Минпросвещения, объясняет господин Сюрин. «В финансовом плане на нашей идее (проект посвящен сопровождению обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.— “Ъ”) это никак не отразится, мы все равно будем продолжать работу, плюс есть огромное количество других конкурсных программ,— говорит он.— Недовольство других школ, лишенных статуса ФИП, обусловлено тем, что обратной связи от министерства они не получили. И мне не совсем понятно, почему реальные рабочие программы министерство не видит или не считает целесообразным их реализовывать».

В пресс-службе Минпросвещения “Ъ” пояснили, что при оценке заявок и отчетов наиболее высокую значимость «должны иметь и имеют» инновационные проекты, подтвердившие свою актуальность и новизну высокой оценкой по содержательным показателям. Так, школы должны доказать «практическую значимость результатов, инновационный потенциал проекта, соответствие реализованных мероприятий перечню запланированных, обоснование устойчивости результатов после окончания проекта». «Согласно результатам экспертизы, ни одна заявка и отчет не получили необходимого количества баллов по содержательным критериям»,— заявили в пресс-службе.

Анна Васильева