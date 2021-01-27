Куба изолирует туристов

Российские туристы на Кубе все чаще жалуются на испорченный отдых. Виной тому подозрительные результаты тестов на коронавирус. Чтобы попасть в страну, необходимо сдать ПЦР-анализ сразу после прилета. Правда, спустя пять дней в изоляторе многие туристы получают отрицательный результат. Почему так происходит? С отдыхающими на Кубе поговорил Александр Мезенцев.

Чтобы попасть на Кубу, нужно два ПЦР-теста: один для посадки на самолет, другой придется сдать в аэропорту по прибытии. Тут и начинается «кубинская рулетка», как говорят туристы. Внезапные положительные результаты бывают даже у переболевших коронавирусом. И, по словам очевидцев, теперь россияне еще в самолете начинают промывать нос и полоскать горло — для профилактики. Справки о наличии антител врачи игнорируют, говорит Евгений, он отдыхал на острове в январе: «Была с нами одна женщина, она переболела этим вирусом и является донором антител. Она с собой привезла все документы, тест оказался положительным, и ее изолировали в другом отеле. Она объявила голодовку и в течение семи дней, по-моему, пыталась добиться чего-то. И потом, когда она сдала повторный тест, он оказался отрицательным, они перед ней извинились и отпустили ее, но отдых у женщины был испорчен».

Туристов с положительным ПЦР-тестом отправляют на самоизоляцию в отель Sol Cayo Coco, обычно на пять дней, до следующего анализа. Пить алкоголь и курить запрещено. Развлечений нет. Пожалуй, единственный плюс — красивый вид на океан, но выйти к нему нельзя. Находящимся на самоизоляцию доступна только небольшая зеленая лужайка, остальная территория огорожена лентой. По словам Олеси, которая пробыла в этом отеле несколько дней, за нарушениями следит охрана: «У нас дети подошли близко к ленте, они даже за нее не ушли, охрана орала, вскочили все, как будто там не дети играют, как будто действительно преступники подходят к границам. “Обратите, кстати, внимание на работающий бассейн, в нем ежедневно чистится все, хлорируется”, хотя в нем запрещено всем купаться. Они будто издеваются».

Почему анализы показывают противоречивые результаты, непонятно. Одни туристы предполагают, что кубинцы закупили чувствительные французские тесты, другие считают, что власти пытаются нажиться на страховых выплатах. А еще результаты иногда задерживают, например, из-за того, что сломалась лаборатория, и начинаются скандалы. Туроператоры вряд ли могут помочь россиянам в такой ситуации, говорит руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр: «Возможны повторы таких историй. Туроператор здесь особо никакой роли не играет, потому что решает государство. Я лично всегда отговариваю туристов, которые привыкли к высококачественному отдыху, ездить на Кубу. Сейчас, во время пандемии на Кубе очень большой экономический кризис.

И российские туристы — это как лакомый кусочек для Кубы, потому что Америка не пускает своих туристов, и мы чуть ли не единственные туда ездим».

Для туристов на Кубе сейчас открыт только остров Кайо-Коко. На экскурсию, например, в Гавану поехать не получится из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Но россияне, которые не попали в обсерватор, отдыхом довольны. На острове есть песчаный пляж с фламинго, можно поплавать с дельфинами. В отелях действует система «все включено» и перебоев с продуктами нет.

Правда, купить привычные сувениры будет непросто — в стране тяжелая экономическая ситуация, отмечает турист Николай: «Полки в магазинах пусты абсолютно, они заставлены бутылками с водой, трехлитровыми банками с огурцами и пятилитровыми банками с кукурузой в основном. Основные сувениры, которые везут, — ром, сигары и кофе. На Кубе сейчас нет кофе, его поставляют только для отелей, но, конечно, из-под полы можно купить, но по завышенной цене. Практически нет сигар, а ром продается везде».

ВВП Кубы в прошлом году упал на 11% — причиной стали как раз закрытые границы. Если в 2019 году в стране отдохнули более 4 млн человек, то в 2020-м всего 1 млн. У россиян выбор для бюджетного отдыха сейчас небольшой. Но, с другой стороны, риски провести большую часть отпуска в изоляторе тоже сохраняются.

Елена Иванова