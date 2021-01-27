Видеосервисы и поисковики продлили антипиратский меморандум до 1 августа

Правообладатели, владельцы видеохостингов и операторы поисковых систем, в числе которых АО «Первый канал», «Яндекс», «Кинопоиск», Mail.ru Group и другие, продлили действие антипиратского меморандума до 1 августа 2021 года, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Впервые поисковики и правообладатели подписали антипиратский меморандум 1 ноября 2018 года. Он предполагает создание реестра с пиратскими ресурсами и обязывает удалять из поисковой выдачи ссылки на эти ресурсы во внесудебном порядке. За время действия меморандума из поисковой выдачи «Яндекса» удалено около 11,7 млн ссылок на пиратский контент, отмечают в Роскомнадзоре.

Подробнее о подписании меморандума читайте в публикации “Ъ” «Пиратов включат в реестр».

Никита Королев