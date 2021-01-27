«Детям ГУЛАГа» указали на место в очереди

Сегодня, 27 января, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассмотрит поправки к скандальному правительственному законопроекту о компенсациях жилья, отнятого в ходе советских репрессий. Документ, принятый в первом чтении голосами «Единой России», предполагает, что 70-летним жертвам репрессий придется ждать обещанных квартир в общей очереди — еще минимум 20–30 лет. Поправки, разработанные депутатом Галиной Хованской, предполагают выплату компенсаций в течение одного года. Замглавы комитета Михаил Терентьев признался, что «с моральной точки зрения» ему «тяжело говорить» о многолетней очереди льготников на жилье — но репрессированным все же придется остаться в ней.

Депутаты рассмотрят поправки, которые депутат Галина Хованская (СР) предлагает внести в скандальный правительственный законопроект, уже принятый в первом чтении. Напомним, речь идет о праве жертв советских репрессий на бесплатное жилье в том городе, где их семья находилась на момент ареста. Государство обещало такую компенсацию еще в 1991 году, но передало регионам полномочия по распределению квартир. Принятые ими подзаконные акты сделали получение жилья практически невозможным. В 2019 году Конституционный суд постановил исправить закон, особо отметив преклонный возраст жертв репрессий, доживших до наших дней. Летом 2020 года правительство РФ одобрило законопроект, разработанный Минстроем. Он убрал некоторые ограничения, но при этом оставил регионам полномочия по распределению жилья. Более того, в нем не был определен конкретный механизм финансирования. Как указывают юристы, в случае его принятия заявители должны будут встать в конец общей очереди на жилье: чтобы получить квартиру, 70-летним людями придется ждать около 30 лет.

Несмотря на критику, в ноябре 2020 года законопроект приняли в первом чтении. В середине января 2021 года более ста общественных и культурных деятелей направили руководству России открытое письмо о проблемах жертв советских репрессий. Авторы письма сообщили президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину, что правительство подошло к вопросу формально. В письме предлагается «принять такой закон, по которому жертвы репрессий смогут получить жилье в короткий срок». Соответствующие поправки были разработаны депутатом Галиной Хованской.

Председатель профильного комитета Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил “Ъ”, что не видел письма, но намерен поддержать поправки депутата Хованской. «Однако, с учетом того что эти поправки не поддержало правительство, а также большинство депутатов на первом чтении, я не уверен, что наших голосов для их принятия хватит»,— полагает депутат. По словам Ярослава Нилова, правительство и поддерживающие его депутаты считают, что снятие некоторых ограничений для регионов позволит решить проблему с жильем для части репрессированных. «Но, в отличие от Москвы, бедные регионы сами этот вопрос все равно не решат, и им будет нужна поддержка из федерального центра,— считает господин Нилов.— Этих людей осталось немного, они в преклонном возрасте, и у них нет времени ждать от государства исполнения своих обязательств еще 20 лет. В конце концов репрессированные — это следствие государственной политики того периода. И перекладывать сегодня на плечи регионов исправление этой ситуации некорректно».

Заместитель председателя комитета Михаил Терентьев («Единая Россия») поддерживает правительственную версию поправок. При этом он признался “Ъ”, что с «моральной точки зрения» ему тяжело говорить о многолетних очередях на жилье. Кроме того, он признает, что обеспечение жильем репрессированных нужно рассматривать как «меру возврата моральных обязательств государства перед ними, а не просто меру соцзащиты». Но при этом господин Терентьев подчеркнул, что «жилищную проблему надо рассматривать в плоскости всех льготных категорий». «Снятие ограничений позволит хотя бы частично решить проблему в Москве и Санкт-Петербурге»,— считает он.

«Эти люди стоят в очереди с 1937 года, когда государство выкинуло их из их домов,— прокомментировал слова господина Терентьева юрист Григорий Вайпан, представлявший в Конституционном суде интересы жертв репрессий — Речь идет не о предоставлении жилья в порядке социальной помощи, а о возврате долга, о чем и заявил Конституционный суд. Так и не понять этого за полгода — это бюрократическое равнодушие».

Мария Литвинова