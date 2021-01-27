В Индигу плывут только сроки

Проект глубоководного порта Индига стоимостью около 300 млрд руб., реализация которого обсуждается почти 20 лет, вновь забуксовал. Как заявил глава корпорации AEON Роман Троценко, после проведения всех экспертиз строительство должно начаться в 2023 году и завершиться через пять лет. Ранее речь шла о запуске морского терминала в 2025 году. При этом нерешенными остаются вопросы со строительством дорогостоящей железной дороги к порту. На данный момент единственный заявленный грузоотправитель — проект «Печора СПГ» Виталия Южилина и партнеров.

Строительство глубоководного порта Индига в Ненецком округе планируется начать в 2023 году, сообщил глава корпорации AEON Роман Троценко. Он уточнил, что сейчас продолжается проектирование, после чего проект должен пройти экспертизы, включая экологическую. Площадкой выбран район мыса Румяничный, «место непростое, оно требует особых экологических подходов», уточнил бизнесмен (цитата по ТАСС). По его словам, срок строительства порта — около пяти лет, ввод планируется в 2028 году.

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В 2019 году в рамках Восточного форума Роман Троценко заявлял, что начато проектирование порта. Тогда его планировалось построить к 2025 году, старт работ был намечен на 2021 год. Как рассказывал господин Троценко, объем перевалки грузов в Индиге должен составить около 80 млн тонн, а основным целевым рынком будет Северо-Восточная Азия. Предполагалась перевалка коксующегося угля, древесины, удобрений, бумаги.

Строительство глубоководного порта Индига обсуждается с 2002 года. Рассматривалась возможность строительства туда трубопровода для прокачки нефти c месторождений Требса и Титова, но в итоге он был отклонен. Затем порт планировала строить «Роснефть» в рамках проекта по сжижению газа «Печора СПГ», но тот был тоже свернут. В ноябре 2018 года стало известно, что портом интересуются СУЭК, «Кузбассразрезуголь» и корпорация AEON (см. “Ъ” от 28 ноября 2018 года).

В 2018 году господин Троценко подтверждал “Ъ”, что готов с инвесторами вложить 60 млрд руб., при этом он уточнял, что для реализации проекта необходимо решение по железной дороге Сосногорск—Индига (часть проекта «Баренцкомур»). Оно пока не принято, в ОАО РЖД 26 января отказались от комментариев по этому вопросу. Стоимость всего проекта оценивалась в 300 млрд руб. В презентации рабочей группы правительства РФ по содействию реализации новых инвестпроектов от 21 ноября 2018 года говорилось, что из общего бюджета проекта в размере 258 млрд руб. около 200 млрд руб. должны были составить госинвестиции. В мае 2020 года тогда занимавший пост врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский говорил, что инвестор вложил в строительство нового морского терминала примерно $5 млн. Он также уточнял, что уже проведены исследования и геологические работы.

На данный момент наиболее вероятным грузоотправителем в новом порту выглядит проект «Печора СПГ».

Как сообщал “Ъ” 27 ноября 2020 года, его приобрел экс-депутат Госдумы и экс-совладелец Национальной контейнерной компании, вошедшей в Global Ports, Виталий Южилин с партнерами Геннадием Миргородским и Дмитрием Озерским. В рамках проекта планируется экспортное производство метанола: к 2025 году предполагается выйти на добычу 2 млрд куб. м газа в год, построить газопровод до Индиги (300 км) и первую очередь завода (1,7 млн тонн метанола в год).

Надежда Малышева из PortNews отмечает, что сам по себе проект в Индиге интересный, к тому же производство и перевалка этанола соответствуют современным тенденциям по ужесточению экологического регулирования. Но, напоминает эксперт, в последние годы в европейской части России был заявлен не один крупный портовый проект, где основной грузовой базой предполагался уголь, и почти все они в итоге были отложены.

Анастасия Веденеева