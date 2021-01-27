Минфин займет под рост цен

Минфин на предстоящий в среду аукцион выставил лишь один выпуск ОФЗ, доходность которого привязана к инфляции. Такое решение может быть связано с ростом ставок на рынке, тогда как инфляционные бумаги на такое движение реагируют слабо. В условиях растущих потребительских цен в России интерес к таким облигациям проявляют и международные инвесторы. Однако для выполнения квартального плана спроса на них недостаточно, и министерство может вернуться к размещению популярных в прошлом году ОФЗ с плавающим купоном.
С начала года Минфин продолжает гибко подходить к размещению госбумаг. Если на предшествующей неделе ведомство проводило один лимитный аукцион ОФЗ с постоянным купоном, то на текущую среду предложило инвесторам инфляционные ОФЗ (ОФЗ-ИН, так называемый линкер). Номинал по таким бумагам индексируется в зависимости от уровня инфляции. Инвесторам будут доступны бумаги погашением в июле 2030 года в объеме до 120,7 млрд руб. В министерстве заявили, что при выборе бумаг «ориентируются на текущую рыночную конъюнктуру».
В минувшую пятницу президент США Джо Байден поручил спецслужбам провести анализ приписываемой России кибератаки SolarWind вмешательства в выборы и использования химического оружия в отношении Алексея Навального. Эта новость привела в пятницу к росту доходностей ОФЗ на 8–12 б. п., при этом с начала года они поднялись на 30–35 б. п. и вернулись к уровням начала ноября (6,5–6,7% годовых по длинным бумагам). «В последние недели ОФЗ-ПД (с фиксированным купоном.— “Ъ”) снижались в цене, инвесторы частично выходили из них, в том числе из-за ускорения инфляции и сомнений в том, что ЦБ будет продолжать смягчать денежно-кредитную политику в ближайшие месяцы»,— отмечает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. «В условиях структурного дефицита ликвидности размещать классические выпуски и флоутеры (ОФЗ с плавающим купоном.— “Ъ”) крайне рискованно: можно не найти необходимого спроса, а переплачивать Минфин не готов»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
В этих условиях решение продать только ОФЗ-ИН выглядит логичным шагом. По словам эксперта «Открытие Resеarch» Константина Бушуева, на локальном взлете инфляции последних месяцев ведомство, вероятно, ожидает, что на рынке может быть повышенный спрос на инфляционные ОФЗ. «Из-за ускорения инфляции в России, которая составила в 2020 году 4,91%, превысив таргет ЦБ, текущая доходность ОФЗ-ИН становится выше текущей доходности ОФЗ-ПД, что делает эти бумаги более привлекательными для инвесторов»,— отмечает Сергей Суверов.
В условиях растущих инфляционных ожиданий линкеры интересны и международным инвесторам, отмечают аналитики. В частности, на последнем аукционе таких бумаг, состоявшемся 13 января, нерезиденты приобрели их на 8 млрд руб., это почти 38% всего объема размещения, свидетельствуют оценки «ВТБ-Капитала».
Несмотря на амбициозные планы по заимствованию на квартал и весь год (1 трлн руб. и 3,7 трлн руб. соответственно), Минфин может какое-то время занимать умеренными темпами, считают аналитики. Как отмечает Константин Бушуев, в четвертом квартале прошлого года ведомство перевыполнило план по заимствованиям, при этом расходы были сильно недоисполнены.
«Пока предпосылок для структурного профицита не наблюдаем, но, вероятно, ЦБ может перейти от практики абсорбирования ликвидности к политике ее предоставления»,— ожидает Владимир Евстифеев.
К тому же у Минфина есть проверенный инструмент для агрессивного заимствования — ОФЗ с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК). В прошлом году почти две трети всего объема размещений пришлись именно на эти бумаги, пользовавшиеся повышенным спросом у российских банков. В последние дни, согласно наблюдению господина Бушуева, отмечался очень высокий рыночный спрос в сегменте ОФЗ-ПК. Поэтому аналитики не исключают того, что в какой-то момент Минфин может удовлетворить этот рыночный спрос новыми аукционами.