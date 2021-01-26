Кремль отказался назвать владельцев дворца из расследования Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что приписываемый Фондом борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом иностранным агентом) Владимиру Путину дворец в Геленджике принадлежит предпринимателям, но Кремль не намерен разглашать их имена. Вопросы об охране объекта силами ФСО и ФСБ господин Песков переадресовал силовикам.

Напомним, вчера господин Путин заявил: «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало». Он привел в качестве аргумента то, что за десять лет должен был остаться хотя бы один документ, в котором он или член его семьи выступает собственником. При этом о том, что он является формальным владельцем, в расследовании и не говорилось — речь шла о регистрации комплекса на неких номинальных лиц.

Сегодня, 26 января, Дмитрий Песков пояснил: президент сказал, что не имеет никакого отношения к дворцу. «В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина и что он строился для Путина, там, Путиным и так далее. Поэтому здесь я с вами категорически не согласен. И Путин однозначно ответил отрицательно на этот вопрос, мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности, к этому объекту»,— сказал он, отвечая на вопрос “Ъ FM”.

Дмитрий Песков назвал очевидным, что «владельцами являются предприниматели». «Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике и один или несколько, прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать: это просто было бы некорректно»,— отметил он.

“Ъ FM” также спросил господина Пескова об охране территории ФСО и бесполетной зоне над ней. «К нам действительно было много обращений от журналистов. И конкретных обращений. Мы этих журналистов переадресовали в ФСО. Говорят: "Почему охраняется ФСО?" Вот мы переадресовали в ФСО. И "почему там нельзя летать, почему бесполетная зона". Мы переадресовали в ФСБ. Поэтому давайте все-таки обращайтесь туда. Это именно те ведомства, которые и должны ответить на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции»,— заявил пресс-секретарь главы государства.

Также Дмитрия Пескова попросили прокомментировать данные о выполнении «Оптима Комплект Строем» работ в резиденции президента в поселке Прасковеевка, а также о том, что сотрудники компании «Аэрокомплекс» устанавливали там оборудование на вертолетных площадках. «Ну, Прасковеевка — так, наверное, называется этот населенный пункт. Я не исключаю, что там, наверное, при таком масштабе объекта могут быть вертолетные площадки. Сейчас вертолетные площадки — это на крупных объектах довольно распространенное явление. А почему упомянутые компании называли это резиденцией президента, наверное, нужно обратиться к ним и задать этот вопрос»,— ответил он.

Напомним, в расследовании «Дворец для Путина» ФБК описывает якобы построенный за 100 млрд руб. комплекс резиденций под Геленджиком. По утверждению фонда, комплекс строился для Владимира Путина. Фильм стал самым быстронабирающим просмотры видео в русскоязычном YouTube. К 26 января ролик набрал 91 млн просмотров на YouTube. На фоне опубликованного расследования и ареста Алексея Навального более чем в 100 городах России 23 января состоялись протестные акции.

Подробности — в материале “Ъ” «К субботним акциям отнеслись вполне буднично».