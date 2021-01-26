Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет после долгой болезни. Об этом сообщили “Ъ” два источника, близких к семье, и позднее подтвердили в пресс-службе правительства. У господина Приходько был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига.

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве, окончил Московский государственный институт международных отношений, у него есть дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Работал замглавы администрации президента в 1998–2004 годах, а также помощником президента в 1997–1998 годах и в 2004–2012 годах, возглавлял аппарат правительства в статусе вице премьера в 2013–2018 годах, до прошлого года занимал пост первого замруководителя аппарата правительства. В январе 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил господина Приходько своим помощником.

Чем известен Сергей Приходько Читать далее

В 2018 году Алексей Навальный обвинил Сергея Приходько в «коррупционных связях» с Олегом Дерипаской. Чиновник тогда назвал обвинения провокацией, а бизнесмен подал иск о разглашении частной информации к представителям эскорт-бизнеса Александру Кириллову (Алексу Лесли) и Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке), на основе сведений которых было выпущено расследование господина Навального.