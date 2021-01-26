Промышленные данные сделались лучше

Росстат оценил снижение промпроизводства в 2020 году в 2,9% (Минэкономики ожидало спад в 4,1%), повысив оценку его роста в 2019 году с 3,3% до 3,4% за счет обработки и пересмотрев внутригодовую динамику в январе—ноябре 2020 года. Так, улучшен показатель в первом квартале (плюс 2,6% за квартал в годовом выражении), ухудшен — во втором (минус 6,7%) и третьем кварталах (минус 4,8%) 2020 года. Оценка спада в ноябре 2020 года снижена с 2,6% до 1,5% в годовом выражении, а в октябре выпуск упал на 5,7% вместо 5,5%, за чем последовала фактическая стабилизация в декабре (минус 0,2%), хотя большинство опережающих индикаторов и аналитиков предполагали заметное ухудшение ситуации в секторе.

Росстат объясняет заметный подскок выпуска в декабре похолоданием и дополнительным рабочим днем по сравнению с декабрем 2019 года. Владимир Сальников из ЦМАКП соглашается и оценивает положительный вклад этих факторов в 0,8–1 процентный пункт, добавляя, что «положительный вклад внесло и окончание работ по госзаказу в закрытых отраслях» — но оценить его в цифрах не берется. В результате по итогам 2020 года обрабатывающая промышленность в годовом выражении даже выросла на 0,3%, а общий выпуск с учетом сезонности к декабрю отыграл весь кризисный спад (см. график).

Сам по себе объем выпуска плохо демонстрирует реальное положение дел в секторе. Напомним, конъюнктурные опросы указывали, что в ноябре восстановление прервалось, а в декабре, по данным опросов Института Гайдара (ИЭП), на фоне новых ограничений ожидания спроса рухнули на 30 пунктов. По данным опубликованных вчера опросов ИЭП предприятий, в январе 2021 года фактический спрос потерял 9 пунктов, но продолжил снижаться второй месяц подряд, как и индекс промышленного оптимизма — в его составе в январе восстанавливались лишь планы выпуска. В январе впервые с начала кризиса не ухудшались оценки запасов. «Снижение недостатка запасов произошло за счет не такой существенной корректировки динамики выпуска по сравнению с динамикой спроса. Если последняя ушла "в минус", то динамика выпуска после очистки от сезонности стала нулевой. Промышленность решила поработать на пополнение запасов готовой продукции — они сильно истощились к концу 2020 года и могут оказаться недостаточными в случае восстановления роста»,— заключает автор исследования Сергей Цухло.

Алексей Шаповалов