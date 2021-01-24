В Дании началась укладка «Северного потока-2»

Трубоукладчик «Фортуна» возобновил работы по строительству «Северного потока-2». Укладка идет в водах Дании, сообщила Nord Stream 2.

«Судно "Фортуна" в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток-2". Работы идут в соответствии с полученными согласованиями»,— говорится в сообщении компании, которое поступило в “Ъ”.

Из-за санкций США от строительства «Северного потока-2» отказались европейские суда. На достройку были направлены два российских трубоукладчика — «Академик Черский» и «Фортуна». Оба судна получили разрешение на проведение работ. Очередные работы должны были начаться 15 января 2021 года, но оператор «Северного потока-2» отложил строительство трубы. 21 января Европарламент принял резолюцию с призывом остановить строительство «Северного потока-2» из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.

Подробнее о резолюции — в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».