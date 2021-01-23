В Екатеринбурге задержали координатора штаба Навального

В Екатеринбурге задержали координатора местного штаба Алексея Навального Алексея Гресько, сообщает телеграмм-канал штаба.

«Наш координатор Алексей Гресько задержан. Он находится в отделе полиции №5»,— сообщает штаб.

Стоит отметить, что господина Гресько задержали через несколько часов после завершения несанкционированного шествия. После того, как закончилась акция он заявил, что акция прошла удачно.

«По моим оценкам собралось около 10 тысяч человек. Екатеринбург стал первым городом, где все прошло наиболее мирно и наиболее массово. Миссию мы выполнили – мы прошли мирно по всему запланированному маршруту. Был задержан наш бывший сотрудник на выходе из дома и в конце, когда люди уже начали расходиться, были задержаны еще несколько человек. В конце со стороны полиции кто-то захотел помахать шашкой», — рассказал ранее “Ъ-Урал” Алексей Гресько. Он добавил, что штаб планирует провести еще акции об их датах будет объявлено позже.

Напомним, участие в несанкционированном шествии в поддержку Алексея Навального, по официальным данным, приняли около трех тысяч человек. 14 человек были задержаны.