Чемпионат мира по хоккею может пройти в Словакии

Международная федерация хоккея (IIHF) ведет со Словацким союзом хоккея на льду переговоры о проведении в Братиславе чемпионата мира в 2021 году. Ранее было отменено решение проводить его в Белоруссии.

«Международная федерация хоккея и Словацкий союз хоккея на льду начали переговоры о проведении в Братиславе матчей одной из групп чемпионата мира, которые ранее планировалось провести в Минске. Идет подготовка документации и рассмотрение бюджета, но пока еще ничего точно не определено. Окончательное решение должен принять совет IIHF»,— сказал представитель союза Петер Яношик (цитата по «РИА Новости»).

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске, но из-за реакции белорусских властей на протесты в стране основные спонсоры ЧМ Nivea Men, Skoda и Liqui Moly отказались поддерживать соревнование, если его матчи пройдут там.

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