Центр кибербезопасности России предупредил о возможных кибератаках из США

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам России (НКЦКИ, создан ФСБ) рекомендовал повысить защищенность информационных ресурсов. Это связано с угрозами «ответных» атак со стороны США, которые считают Россию причастной к массовой хакерской атаке. В сообщении не уточняется, кому адресована рекомендация.

«В условиях постоянных обвинений в причастности к организации компьютерных атак, высказываемых в адрес РФ представителями США и их союзниками, а также звучащих с их стороны угроз проведения "ответных" атак на объекты критической информационной инфраструктуры РФ НКЦКИ рекомендует принять следующие меры по повышению защищенности информационных ресурсов»,— говорится в сообщении центра.

НКЦКИ рекомендует проинформировать сотрудников о возможных фишинговых атаках, создать резервные копии данных, обновить пароли, не использовать непроверенные программы. Также необходимо следить за обновлением безопасности, мониторить системы с повышенной бдительностью и избегать использования сторонних DNS-серверов.

В декабре 2020 года произошла массовая хакерская атака на правительственные структуры США, на ресурсы штатов, а также на коммерческие компании, в том числе на Microsoft. Американские СМИ утверждают, что за ней стоит группа хакеров Cozy Bear, якобы связанная с российскими спецслужбами. Тогда президент США Дональд Трамп заявил, что за атакой может стоять Китай. Действующий президент Джо Байден поручил разведке проверить информацию о кибератаках. Ранее СМИ сообщали, что команда господина Байдена рассматривала вопрос проведения ответных атак на российскую инфраструктуру.

Подробнее о кибератаке — в материале “Ъ” «Дональд Трамп затоптал русский след».