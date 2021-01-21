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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Число заболевших коронавирусом в Черноземье с марта превысило 170 тыс. человек

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионах Черноземья зарегистрировано 1244 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в макрорегионе достигло 170,009 тыс. человек. Зафиксировано 32 летальных случая: семь в Белгородской области, 16 в Воронежской, по два в Курской, Липецкой и Орловской, три в Тамбовской (всего 2967). За сутки в Черноземье выздоровели 1670 (всего 150,512 тыс.) человек.

  • В Белгородской области зафиксировано 192 новых случая COVID-19 (всего 20,686 тыс.), выздоровели 250 (всего 23,361 тыс.), умерли за все время пандемии — 319.
  • В Воронежской области — 386 новых случаев (всего 54,394 тыс.), новых выздоровевших — 396 (всего 49,04 тыс.), умерли за все время пандемии — 1412.
  • В Курской области — 181 подтвержденный диагноз за сутки (всего 24,478 тыс.), выздоровели 169 (21,595 тыс.), смертельных случаев с марта 2020 — 338.
  • В Липецкой области зарегистрировано 155 новых случаев коронавируса (всего 19,414 тыс.), новых выздоровевших 264 (всего 15,111 тыс.), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 342.
  • В Орловской области — 174 новых случая (всего 25,047 тыс.), выздоровели 142 (всего 22,128 тыс.), умерли с начала пандемии — 315.
  • В Тамбовской области за сутки подтверждено 156 диагнозов коронавируса (всего 20,99 тыс.), новых выздоровевших 449 (всего 19,277 тыс.), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 241.

Мария Старикова


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