Samsung остался без зарядки

Южнокорейская Samsung представила новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Их минимальная стоимость в России будет начинаться от 74,9 тыс. руб., что на 20 тыс. руб. дороже аналогичной модели 2019 года. Сравнительно высокая стоимость и отсутствие в комплекте зарядного устройства и наушников может повысить спрос на прошлогодние модели, как уже случилось с iPhone, считают эксперты.

Samsung 14 января на презентации в Сеуле представила новую линейку смартфонов Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. В России Samsung Galaxy S21 объемом памяти 128 Гб в сером и фиолетовом цветах будет стоить 74,9 тыс. руб., сообщили в Samsung. Цена этой же модели с памятью 256 Гб (будет продаваться также в белом и розовом цветах) составит 79,9 тыс. руб. Модель Galaxy S21+ обойдется в 89,9 тыс. руб. за версию на 128 Гб (представлена в черном и фиолетовом цвете) и в 94,9 тыс. руб.— за версию на 256 Гб в черном, сером и фиолетовом цветах.

Смартфон S21 Ultra будет стоить 109,9 тыс. руб. за модель на 128 Гб, 114,9 тыс. руб.— за 256 Гб и 127,9 тыс. руб.— за 512 Гб. Версия Ultra будет доступна в рознице в цветах «черный» и «серебряный фантом», отдельно можно заказать специальную версию в цветах «титановый фантом», «синий фантом» или «бронзовый фантом». Предзаказ новой линейки начнется 14 января, а продажи стартуют 5 февраля.

Компания также представила новые наушники Galaxy Buds Pro, стоимость которых в России составит 17,9 тыс. руб. и брелок-трекер для отслеживания предметов SmartTag. С его помощью можно найти, например, беспроводные наушники, смартфоны и часы. Его также можно, например, повесить на ошейник своего питомца.

В новой линейке смартфонов Samsung, как и Apple ранее, отказалась от наушников и зарядок в комплекте. С устройствами S21 будет предоставляться кабель USB Type-С.

Фото: Samsung

Тот факт, что новые модели будут продаваться без наушников и зарядки, может повысить привлекательность прошлогодней линейки бренда, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Таким образом, может повториться ситуация, которая произошла после выхода iPhone 12 в октябре 2020 года, когда резко выросли продажи предыдущих моделей. «Повлияет также значительная разница в цене, которая между базовыми моделями S21 и S20 составляет 20 тыс. руб.»,— отмечает он. Кроме того, по его словам, новый и старый аппараты оснащены практически одинаковыми камерами.

По итогам 2020 года рынок смартфонов в России достиг рекордных показателей, увеличившись на 2,3% в натуральном выражении и на 14,3% в деньгах — до 31 млн устройств и 572 млрд руб., сообщал “Ъ” 29 декабря 2020 года. По оценке МТС, лидерство в продажах в штуках сохранила Samsung с долей 28%, в денежном выражении первое место занимают смартфоны Apple с долей 36%.

Юлия Степанова