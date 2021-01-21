В Татарстане возбудили дело о призывах к беспорядкам

В Татарстане следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам). Как сообщило ведомство, 20 января «неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года».

По данным СКР, «злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению». Следователи пытаются установить личность того, кто разместил эту информацию. «Расследование уголовного дела продолжается»,— говорится в сообщении.

Напомним, 23 января акции в поддержку Алексея Навального запланированы в нескольких десятках городов России, в том числе в Казани. Местные сторонники оппозиционера уже получили предупреждения МВД по Татарстану о недопустимости нарушения федерального закона о митингах.

Господин Навальный был задержан 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина, пройдя курс реабилитации после предполагаемого отравления. 18 января его заключили под стражу за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

Кирилл Антонов, Казань