Губернатор пообещал вернуть тепло в дома жителей Геленджика до конца января

Подача тепла в дома жителей Геленджика, пострадавших из-за коммунальной аварии, возобновится до конца следующей недели. Об этом в ходе рабочей поездки в город заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, жалобы от жителей нескольких многоэтажных домов о понижении температуры поступают в администрацию Кубани с 15 января.

«Конечно, в такую погоду это недопустимо. Как мне доложили, на теплотрассе произошла авария, ситуация осложняется поломкой котла. Поставил задачу своему заместителю Александру Трембицкому остаться в Геленджике и как можно оперативнее решить проблему. До конца следующей недели тепло в домах геленджичан должно быть полностью восстановлено», – заявил глава региона.

Кроме того, особое внимание Вениамин Кондратьев уделил также реализации плана работ по обеспечению города бесперебойным водоснабжением, отмечает пресс-служба администрации края. В настоящее время в Геленджике продолжается разработка скважин, которые можно будет задействовать в подаче воды.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Геленджике с конца 2020 года пять улиц остаются без тепла из-за аварии на тепломагистрали. 15 января 2021 года администрация Геленджика сообщила об устранении аварии. Позже эту информацию подтвердил глава курорта Алексей Богодистов.

Елена Зуева