Прокуратура предостерегла координатора штаба Навального в Екатеринбурге от участия в шествии

Прокуратура Екатеринбурга предупредила координатора местного штаба Алексея Навального Алексея Гресько о недопустимости участия в несанкционированном шествии, говорится в Telegram-канале штаба.

Предостережение вручил замначальника отдела охраны общественного порядка УМВД по Екатеринбургу Дмитрий Бардышев. Активист бумаги не подписал. «Поступила информация, что 23 января планируется проведение нерегламентированного публичного мероприятия. По информации, вы будете принимать участие в этом», — объяснил господин Бардышев в связи с чем Алексею Гресько вручили предостережение.

Как рассказал господин Гресько, вынесение предупреждения было ожидаемым, и на планы штаба оно не повлияет. «Я уже, честно говоря, забеспокоился, что они долго идут. Потому что в других регионах уже приходили», — сказал Алексей Гресько.

Напомним, 23 января сторонники Алексея Навального планируют провести в Екатеринбурге несанкционированное шествие в ответ на арест политика. Ранее господин Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления. Самолет изначально должен был сесть во Внуково, но позднее его перенаправили в Шереметьево.

После прибытия оппозиционера задержали сотрудники управления ФСИН по Москве по иску ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Суд арестовал политика на 30 суток. Сейчас он отбывает наказание в «Матросской Тишине».

Михаил Мананников