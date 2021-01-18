Санкции в цене

На минувшей неделе международные инвесторы вложили в российский фондовый рынок рекордный за 12 месяцев объем средств. По данным Emerging Portfolio Fund Research, приток составил $290 млн. Основной объем инвестиций обеспечили глобальные фонды. Те, что ориентированы только на российский рынок, из-за санкционных рисков пользовались у инвесторов меньшей популярностью. Но при условии отсутствия жестких санкций США интерес нерезидентов к российским фондам может вернуться.

После непродолжительного затишья интерес международных инвесторов к российскому рынку акций резко вырос. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America и BCS Global Markets (учитывают данные EPFR), суммарный приток иностранных инвестиций в российские акции за неделю, закончившуюся 13 января, составил $290 млн. Это в семь раз больше объема средств, поступившего неделей ранее, и рекордный результат с января прошлого года ($340 млн). За десять недель непрерывного притока средств иностранных инвесторов на российский рынок акций поступило почти $1,7 млрд.

Если год назад основной приток наблюдался через страновые фонды, в этом году доминировали глобальные. Исходя из данных BCS Global Markets, через данную категорию фондов в российские акции поступило $266 млн — рекордный показатель с января 2018 года ($291 млн). Это свидетельствует об общем росте спроса глобальных инвесторов на активы развивающихся стран. По итогам недели, по данным EPFR, объем вложений в фонды emerging markets составил почти $7 млрд, тогда как на предшествующей неделе наблюдался отток свыше $1,5 млрд. Это максимальный недельный результат с ноября прошлого года ($7,2 млрд) и третий по величине за три года.

Позитивный настрой инвесторов связан с ростом эффективности в борьбе с пандемией. «Развивающиеся рынки, как правило, сильно зависят от состояния мировой экономики, поэтому успехи массовой вакцинации создают положительный фон для стран—экспортеров сырья, как Россия, и для стран, ждущих восстановления туристической отрасли»,— отмечает партнер FP Wealth Solutions Алексей Дебелов.

По словам директора по инвестициям Amber Lion Partners Романа Нойхаузера, вложениям в рисковые активы добавляют привлекательности масштабные меры поддержки экономики со стороны ФРС, что ведет к снижению стоимости американской валюты. В конце прошлой недели избранный президент США Джо Байден представил план поддержки экономики объемом $1,9 трлн. «К тому же Азия справляются с пандемией лучше, чем Европа или США, что дает дополнительную уверенность в перспективах развивающихся стран»,— отмечает господин Нойхаузер.

Интерес инвесторов и к российским страновым фондам также восстанавливается, но медленнее. По оценкам “Ъ”, за минувшую неделю клиенты фондов, инвестиционная декларация которых ориентирована на российский рынок акций, вложили $24 млн. Неделей ранее наблюдался отток на сопоставимую сумму. Более сдержанное отношение к российским фондам связано с ожиданием ужесточения санкционного режима.

По словам аналитиков, на рынке есть консенсус, что новый политический расклад в США с президентом Джо Байденом и большинством демократов в Конгрессе приведет к новым санкциям, вопрос лишь в их жесткости. По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, реализация риска жестких санкций (например, запрет на владение новыми госбумагами РФ или отключение от SWIFT) может создать дополнительный отток капитала в размере $70–100 млрд за год.

Тем не менее в ближайшие недели притоки на рынки развивающихся стран продолжатся, не исключают участники рынка. «Движения на рынках будут зависеть от успехов в борьбе с пандемией, договоренностей стран—экспортеров нефти, размера программ стимулирования ведущих экономик»,— отмечает Алексей Дебелов. Российские фонды, отмечает руководитель инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов, также имеют все шансы получить приток денег инвесторов, если в течение ближайших месяцев станет понятно, что новая администрация в США ограничится относительно мягкими мерами в отношении России.

Виталий Гайдаев