«ЭпиВакКорона» заручилась эффективностью

Российская вакцина от коронавируса оказалась эффективной на 100%, что вызвало скепсис у специалистов. Во вторник Роспотребнадзор заявил, что «ЭпиВакКорона», разработка подведомственного научного центра «Вектор», после первой и второй фазы клинических испытаний показала полную иммунологическую эффективность. Все добровольцы чувствуют себя хорошо, лишь у пары человек отмечалась болезненные ощущения в месте укола. Но собеседники “Ъ FM” указывают, что эти данные еще не говорят о столь же высокой защите от инфекции, а о самой вакцине по-прежнему известно крайне мало. Так о какой эффективности «ЭпиВакКороны» говорят разработчики? И стоит ли дождаться именно этой вакцины? Разбирался Григорий Колганов.

«ЭпиВакКороной» можно прививаться даже тем, у кого есть антитела. Предполагается, что нужны будут два укола с интервалом в две-три недели. Во второй фазе испытаний участвовали 86 человек, половина получила плацебо, то есть вакцина досталась 43 добровольцам. Это маловато, считает генеральный партнер биотех-фонда ATEM Capital Антон Гопка, к тому же иммунологическая эффективность, о которой доложил Роспотребнадзор, еще не гарантирует полноценную защиту от вируса: «86 добровольцев — это недостаточное количество для завершения второй фазы клинических исследований, нужно как минимум 100 человек. С точки зрения эффективности речь идет о том, что, по-видимому, у 100% добровольцев выработались антитела. И, конечно, важна настоящая эффективность, которая будет установлена во время третьей фазы. Никакого другого способа проверить нет, кроме как большое количество людей провакцинировать, другим дать “пустышку”, и посмотреть, как кто болеет и заражается».

Вот и глава центра «Вектор» Ринат Максютов подчеркнул: финальные данные об эффективности «ЭпиВакКороны» представят в феврале. Пока же понятно, что у всех добровольцев, получивших препарат, выработались антитела. Но и в этом есть сомнения, по крайней мере, у бывшего сотрудника «Вектора», доктора биологических наук Александра Чепурнова. Его скепсис появился после анализа отзывов участников испытаний в соцсетях: «Иммунологическую эффективность можно определять такими тест-системами, которые ее будут, безусловно, фиксировать. Но это не означает, что она реально есть. В Telegram есть группа людей, которые получали эту вакцину, и у них антитела тест-системами, которые используются во врачебной практике, не определяются».

При этом, как заявляла в середине декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова, «ЭпиВакКорона» поступила в гражданский оборот в пяти городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. По данным Минздрава, выпущено более 45 тыс. доз препарата. Но зачем прививать вакциной, эффективность которой еще не подтверждена? Руководитель научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Илья Ясный полагает, что власти видят в этом меньше рисков, хотя не все специалисты согласны с такой позицией: «У нас считается, что лучше рискнуть и колоть вакцину с недоказанной эффективностью. Если взвешивать риск того, что больше народу умрет от коронавирусной инфекции, приходят к выводу, что можно и так делать. Другие специалисты считают, что так делать нельзя, потому что, когда вы колете людям вакцину, которая не проверена и не обязательно защищает, они после этого меньше соблюдают ограничения и, наоборот, могут заразиться».

А что насчет безопасности? Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявляла, что обе российские вакцины не вызывают серьезных побочных эффектов, но «Спутник V» может быть «чуть-чуть реактогеннее». Препараты созданы на разных платформах. Если совсем просто, «Спутник V» содержит фрагменты живого вируса, «ЭпиВакКорона» — синтезированные антигены. По идее, разработка «Вектора» действительно должна быть безопаснее по части побочных эффектов, объясняет Антон Гопка из ATEM Capital: «Аденовирусная вакцина по факту заражает человека, но этот вирус специально сделан таким образом, чтобы он не мог реплицироваться. Сам организм становится производителем шип-белка, на который вырабатывается иммунитет. В случае с пептидной вакциной “ЭпиВакКорона” мы делаем сразу готовые шип-белки, вводим их в организм, и ожидаем, что организм отреагирует на них. Поэтому, конечно, “Спутник V” вызывает, как правило, большее количество побочных эффектов».

Из этих соображений «ЭпиВакКорона» должна быть показана пожилым людям и представителям других групп риска. Правда, стойкость иммунитета не радует: по оценкам разработчиков, антитела сохраняются минимум полгода, а после «Спутника V» — не менее двух лет. Так что ждать ли препарат от центра «Вектор», каждый решает сам. Согласно планам властей, массово прививать им начнут в марте. Впрочем, у жителей отдаленных регионов, похоже, особого выбора не будет: температура хранения и транспортировки «Спутника» составляет -18 градусов, а «ЭпиВакКороны» — от +2 до +8 градусов, а такие условия доставки обеспечить проще.