Будущее в опасности

После преодоления пандемии — в перспективе трех-пяти лет — мировая экономика может столкнуться со «схлопыванием» пузыря, образовавшегося сейчас на рынке активов из-за политики монетарного смягчения, с долговым кризисом и шоками на рынках сырья. Об этом говорится в докладе о глобальных рисках, подготовленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в Давосе. В более отдаленной перспективе (пяти-десяти лет) главные риски, по мнению экспертов, будут связаны с геополитикой и негативными последствиями внедрения новых технологий.

Инфекционные болезни, изменение климата и другие проблемы, связанные с экологией (от сокращения биоразнообразия до кризиса природных ресурсов), являются наиболее значимыми рисками на ближайшие десять лет, говорится в докладе, подготовленном экспертами Всемирного экономического форума в Давосе. Эта оценка глобальных рисков формируется на основе опроса 650 экспертов. Отметим, что пандемия была включена в качестве одного из весомых рисков еще в 2006 году.

Менее значительными, но также весьма вероятными опрошенные эксперты посчитали риски роста концентрации цифровых ресурсов, усиления конкуренции между странами (она ведет к ослаблению связей), цифрового неравенства, кибератак и различных социальных последствий пандемии. В предыдущих четырех выпусках этого доклада наиболее вероятным риском эксперты ВЭФ называли экстремальные природные явления.

Что касается основных рисков ближайших двух лет, то это инфекционные болезни и рост безработицы, все те же экстремальные погодные условия, кибератаки, цифровое неравенство и продолжительная стагнация экономик (ожидается, что всего 28 стран мира покажут рост по итогам года). Эксперты предупреждают, что резкое падение деловой активности из-за ограничений в сочетании с сокращением занятости ведут к усугублению ситуации с неравенством. Автоматизация и рост популярности цифровых технологий также ведут к усилению неравенства — из-за отсутствия необходимых навыков у части населения, полагают авторы доклада.

В чуть более дальней перспективе — трех-пяти лет — актуальными событиями могут стать «схлопывание» пузыря на рынке активов (их стоимость сейчас поддерживается политикой монетарного смягчения), обвал ИТ-инфраструктуры, ценовая нестабильность, шоки на рынках сырья и долговой кризис. Помимо этого, будет сохраняться геополитическая напряженность, также ожидаются провалы в сфере защиты от кибератак и возникновение рисков, связанных с цифровизацией.

На горизонте пяти-десяти лет ключевым риском экспертам ВЭФ видится существование оружия массового поражения, разрушение государств, сокращение биоразнообразия, негативные последствия внедрения современных технологий, кризис природных ресурсов, коллапс социального обеспечения, спад в промышленности, провал борьбы с климатическими изменениями и появление движения против достижений науки.

В ВЭФ замечают, что с особыми рисками — как экономического, так и психологического плана — столкнется молодое поколение: те, кто сейчас заканчивает обучение и выходит на рынок труда. Если они не получат доступа к новым возможностям, то общество ждет «утрата иллюзий» и потеря веры в нынешнее экономическое и политическое мироустройство.

Татьяна Едовина