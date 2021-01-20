Господдержку оформляют в капвложения

Минфин предложил с 2022 года запустить новый механизм привлечения частных компаний к инвестициям. Так, промышленные предприятия, получающие субсидии от государства, должны будут направлять всю свою чистую прибыль на развитие собственных производств, в случае если объем субсидий ее превышает. Так ведомство уйдет от схемы, при которой бизнес покрывал расходы за счет бюджета, а прибыль направлял на дивиденды акционерам. Бизнес случаи злоупотреблений признает и инициативу Минфина поддерживает: на рынке считают, что мера повысит эффективность механизма субсидий в целом.

Минфин предложил новый механизм стимулирования инвестиций компаний в экономику — ведомство предлагает дополнить условия получения субсидий на поддержку промышленности требованием о направлении всей чистой прибыли компаний на создание нового или модернизацию существующего производства, следует из опубликованного на regulation.gov.ru проекта постановления правительства. Единственной альтернативой станет направление прибыли на цели, предусмотренные условиями выдачи субсидии. При этом предполагается, что норма будет действовать лишь в случаях, когда размер полученной субсидии превышает размер чистой прибыли предприятия по итогам отчетного года.

Согласно проекту Минфина, новое требование должно с 2022 года появиться в нормативно-правовых и муниципальных актах, регулирующих предоставление субсидий компаниям, индивидуальным предпринимателям и физлицам—производителям товаров и услуг. Для них вводится обязанность отчитываться об использовании полученной чистой прибыли. Документ, как следует из пояснительной записки, разработан во исполнение поручения курирующего промышленность вице-премьера Юрия Борисова от 8 декабря 2020 года, в аппарате чиновника вчера инициативу не прокомментировали. В Минпромторге на запрос “Ъ” также не ответили. В Минфине “Ъ” указали, что «норма предложена для стимулирования предприятий, получающих господдержку, вкладывать инвестиции в производство».

Напомним, что правительство рассчитывает в этом году на перезапуск инвестиционного цикла для восстановления экономики после спада, вызванного коронавирусной пандемией, при этом к 2030 году от него требуется добиться роста инвестиций в основной капитал до 30%.

При этом власти в течение 2020 года неоднократно указывали на отсутствие возможности для госинвестиций в условиях консолидации бюджета и создавали базу для привлечения частных вложений. Для этого был запущен механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений, разработаны новые финансовые инструменты и скорректированы действующие программы (см. “Ъ” от 9 декабря и 22 июля 2020 года).

Отметим, что, несмотря на сигналы правительства бизнесу не рассчитывать на госинвестиции, проектируемый Минфином механизм «субсидии в обмен на капвложения» де-факто является именно «транзитными» бюджетными вложениями в экономику и призван расширить капвложения как минимум в размере чистой прибыли компаний. Инициатива позволит правительству также закрыть «лазейку», при которой компании покрывают свои убытки за счет бюджетных средств, направляя прибыль на дивиденды.

В деловых объединениях инициативу ведомства в целом поддерживают. Как пояснил “Ъ” глава промышленного комитета Торгово-промышленной палаты Владимир Гамза, некоторые акционеры могут получать дивиденды за счет использования господдержки. С ним согласен и глава промышленного комитета «Опоры России» Максим Третьяков: «Проект, вероятно, преследует несколько целей: во-первых, осложнить использование денежных средств, полученных под конкретный проект, для выплаты дивидендов при невыполнении условий предоставления субсидии. Во-вторых, данная оговорка фактически стимулирует привлечение частных инвестиций получателя субсидии вместе с бюджетной субсидией». По его словам, оговорка стимулирует четкое соблюдение согласованных параметров рентабельности проекта, под который получена субсидия, за счет ограничения на выплату дивидендов при недостижении целевых уровней чистой прибыли. Вместе с тем участники рынка указывают, что одновременно новые требования повысят эффективность механизма субсидий за счет фокусировки прибыли и средств госпомощи на развитии поддерживаемых активов. Впрочем, отметим, что недобросовестных получателей субсидий такой подход может стимулировать к занижению чистой прибыли в отчетности, механизмы противодействия этому в проекте Минфина не описаны.

В РСПП «пока не сформировали позицию» по инициативе Белого дома.

Диана Галиева