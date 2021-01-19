Мишустин поручил главам регионов лично следить за вакцинацией

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернаторам лично следить за ходом вакцинации от COVID-19 в регионах. Помимо этого он поручил своим заместителям быть в тесном контакте с разработчиками и производителями вакцин. Массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции началась накануне, 18 января.

«Прошу губернаторов лично следить за тем, как идет иммунизация от коронавируса на их территориях»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Премьер также отметил, что «ситуация с коронавирусом остается непростой, хотя в большинстве субъектов Российской Федерации она постепенно стабилизируется».

В России за сутки зарегистрировано 21 734 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных в стране достигло 3 612 800. Умерли от COVID-19 за прошедшие сутки 586 человек, с начала пандемии скончались 66 623 человека.

Отметим, что в регионах рассматривают введение специальных преференций для привитых от коронавируса и переболевших. Власти Башкирии первыми в России вводят так называемые антиковидные паспорта, в Москве и на Сахалине также рассматривают возможные преференции для людей, сделавших прививку.

Подробности — в материале “Ъ” «Выгодное антитело».