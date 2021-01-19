У жителя Архангельска обнаружили 30 самодельных взрывных устройств

Сотрудники управления ФСБ России по Архангельской области изъяли дома у 27-летнего жителя Архангельска 30 готовых самодельных взрывных устройств и их компонентов, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

«Из незаконного оборота по месту жительства архангелогородца изъяты 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур»,— сообщило управление ФСБ (цитата по «РИА Новости»).

Уголовное дело возбуждено дело по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконные изготовление взрывных веществ и взрывных устройств).