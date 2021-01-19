Ключевской вулкан на Крещение густо присыпал поселки Камчатки

Обильный пеплопад прошел в ряде населенных пунктов Камчатского края в результате извержения Ключевского вулкана. Как рассказали “Ъ” в Камчатском филиале геофизической службы РАН, 18 января с 19:58 до 21:52 местного времени по данным сейсмической станции CIR, находящейся на северном склоне вулкана Ключевской, зарегистрировано резкое увеличение амплитуды вулканического дрожания, примерно в четыре раза, возможно сопровождавшее мощный пепловый выброс над вулканом.

«Данные подтверждаются пеплопадом в поселке Козыревск, который начался в 21:30 и продолжался не менее часа», — сообщили в службе. По сообщениям местных жителей, сильный пеплопад прошел в поселке Козыревск Усть-Камчатского района и селе Эссо Быстринского района. В Эссо пеплопад шел в разгар крещенских купаний в термальных бассейнах. Люди шли к купелям под зонтиками.

По спутниковым данным Аляскинской вулканологической обсерватории, в 22:28 по камчатскому времени наблюдалось два пепловых шлейфа на запад и юго-запад от вулкана на высоте до 7,5 км над уровнем моря. Однако из-за циклона видеонаблюдение за состоянием вулкана пока невозможны. По данным ученых, вулкан сейчас находится в активной стадии извержения, но не представляет опасности для населенных пунктов.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Он расположен в 30 км от поселка Ключи на правом берегу реки Камчатка в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тыс. лет. Извержение Ключевского вулкана возобновилось после двухмесячного перерыва в первых числах октября 2020 года. До этого исполин проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский