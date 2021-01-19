Российские власти хотят вакцинировать почти 69 млн человек

В правительстве РФ считают необходимым вакцинировать от коронавируса 68,6 млн человек (без учета переболевших), или 60% населения страны. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания, посвященного началу массовой вакцинации населения от COVID-19. Госпожа Голикова уточнила, что только в первом квартале 2021 года власти планируют привить более 20 млн граждан РФ «по предварительному графику». В правительстве сообщили, что прививать граждан будут вакцинами «Спутник V» (разработка Института Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (центра «Вектор»). «Масштабное производство» последней, по словам госпожи Голиковой, развернется в феврале этого года. Регистрация третьей вакцины (разработка Центра имени Чумакова) ожидается 16 февраля, добавила вице-премьер, в гражданский оборот первые 100 тыс. доз этой прививки попадут к марту. Особенностью вакцины Центра имени Чумакова является возможность хранения при положительных температурах (2–8° по Цельсию), что упрощает логистику, пояснили в правительстве РФ (прививку «Спутник V» необходимо хранить при –18° по Цельсию).

Глава Минпромторга Денис Мантуров заверил, что Россия уже выпустила 6,5 млн доз вакцины «Спутник V», причем до конца марта планируется производство еще 33 млн штук. По словам министра, всего в феврале—марте 2021 года в гражданский оборот поступит 14 млн доз вакцин от COVID-19. Свыше 2 млн доз должны поступить в регионы уже до конца января, пообещала госпожа Голикова.

В свою очередь, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал в первую очередь прививаться лицам старше 55 лет. «Это связано с тем, что у данной категории возрастных лиц имеется более тяжелое течение и больший риск осложнений, включая летальный исход»,— сказал он. «Дорогие друзья, приглашаем вас на вакцинацию»,— заявила Татьяна Голикова, заверив, что данные «клинических и пострегистрационных исследований», а также контроль качества вакцин говорят «о высокой эффективности и безопасности российских препаратов». Впрочем, уже переболевших коронавирусной инфекцией вице-премьер призвала не торопиться с прививками: их число в правительстве РФ оценивают в 3,6 млн человек, или 2,4% населения страны.

Иван Тяжлов