Биткойн подогрел спрос на видеокарты

Криптовалюты спровоцировали резкий рост стоимости видеокарт и их дефицит в рознице. Спрос на компьютерные комплектующие, которые используются для майнинга, резко вырос в конце осени, обнаружили «Ведомости». Сейчас цены на некоторые модели увеличились более чем в полтора раза. Причем высокопроизводительные видеокарты, как уточняет издание, вовсе пропали из магазинов электроники. Аналитики связывают это именно с интересом граждан к добыче криптовалют. Нечто подобное наблюдалось в 2017 году, когда биткойн и другие электронные монеты резко выросли в цене.

Разумно ли сейчас вкладываться в майнинг? Аналитик «Финама» Леонид Делицын не уверен, что затраты на оборудование домашней фермы окупятся в нынешних условиях: «Если кто-то хочет построить майнинговую ферму, то по современным масштабам нужен миллион рублей, так как надо купить много видеокарт, иначе человек ничего за свою жизнь не заработает. Честно говоря, не знаю, хорошая ли идея сейчас майнить биткойны, потому что это становится чересчур дорогим удовольствием. Мне очень трудно поверить, что это может окупиться у какого-то маленького предпринимателя.

Все зависит исключительно от курса криптовалют. Непонятно, что является основным драйвером роста.

Майнинг криптовалют сейчас, по-видимому, является более рискованным занятием, чем несколько лет назад».

Еще в середине октября биткойн стоил $11,5 тыс., а 8 января его цена подскочила до без малого $42 тыс. Также за последние месяцы почти в четыре раза подорожал эфириум (Ethereum). Но на этом криптовалюты, вероятно, не остановятся, так что инвестиции в майнинговую ферму могут быть вполне оправданы, полагает совладелец криптомаркета Coin Place Станислав Тэо: «Сейчас вырос не только биткойн. В большинстве случаев фермы, которые ставятся на основе видеокарт, майнят не его. В связи с подросшими криптовалютами определенно это имеет смысл. Если люди промышленным образом ставят фермы и делают из этого бизнес, в этом есть некоторый риск, но в целом, на мой взгляд, оправданный. Ведь существует ситуации, когда много людей закупают видеокарты для майнинга, а потом в какой-то момент, когда происходит спад, они выходят на рынок и начинают продавать их, причем по значительно сниженным ценам».

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По подсчетам производителей серверов для майнинга, сейчас покупка оборудования стоимостью в 8-10 тыс. руб. окупится к апрелю, а высокопроизводительная видеокарта за 30 тыс. — примерно за три месяца. По оценкам игроков рынка электроники, дефицит устройств для добычи криптовалюты сохранится минимум до конца первого полугодия 2021-го.

Григорий Колганов