Падению биткойна нашли объяснение

Резкое падение биткойна объяснили коррекцией. После стремительного взлета криптовалюта подешевела почти на $10 тыс., сейчас она торгуется на уровне $36 тыс. Инвесторы назвали падение ожидаемым и не исключили, что оно продолжится и дальше. Но, по их мнению, биткойн уже не тот выгодный спекулятивный актив, каким он был три года назад. Что будет с ним дальше? Об этом — Иван Корякин.

Ралли биткойна продолжалось с начала октября: за неполных четыре месяца он подорожал в четыре раза и пробил отметку в $40 тыс. Аналитики ожидали отката, но не знали, когда эта коррекция начнется и что станет поводом. И когда биткойн в 11 января обвалился на 20%, никто из экспертов не удивился. Отскок может быть еще больше, не исключает совладелец криптомаркета Coin Place Станислав Тэо: «Не могу сказать, что это точно прямо коррекция. И, на мой взгляд, коррекция будет более глубокой.

Вполне вероятен сценарий, что сейчас биткойн будет подниматься опять до $40-43-45 тыс. На мой взгляд, просадка будет в целом более глубокая.

Она будет или сейчас продолжаться, или наступит после того, как он опять вернется к тем значениям, до которых он поднимался».

В биткойн активно инвестировали крупные хедж-фонды, и заходили они как раз в декабре, когда его стоимость приближалась к $20 тыс. Логично, что инвесторы стали фиксировать прибыль, после того как удвоили результат.

Крупные игроки наверняка вернутся, поэтому биткойн уже не опустится до значений прошлого года, просадка будет небольшой, говорит сооснователь платформы для криптофондов Token Box Владимир Смеркис: «Конечно, ниже $5 тыс. биткойну уйти будет достаточно сложно. Я думаю, что на этих уровнях усреднятся позиции. Будут увеличиваться позиции у крупных игроков опять же, поэтому я думаю, что, когда мы коснемся $25-23 тыс. за единицу, здесь будет реинвестирована часть прибыли, которую успели снять крупные игроки, ну и ритейл-инвесторы тоже».

Ситуация чем-то напоминает 2017 год, когда биткойн тоже резко взлетел и чуть было не пробил отметку в $19 тыс. Скептики тогда говорили о непрозрачности рынка, непредсказуемости этого актива, и серьезном влиянии крупных игроков, в руках которых его основная масса и сосредоточена. Что с тех пор поменялось? Биткойн воспринимают серьезнее: в него собираются инвестировать пенсионные фонды и страховые компании, его называют «цифровым золотом» и, более того, чуть не лучшим защитным активом.

С другой стороны, за несколько лет мало что изменилось. Что тогда о биткойне ходили мифы, что сейчас, просто другого калибра, говорит аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский: «Биткойн является символом, который обрел некую жизнь. Чем была плоха пирамида МММ? Тем, что был Мавроди, которого можно посадить. А здесь Мавроди — это цифровой код, посадить нельзя.

Поэтому это универсальное средство надувания и сдувания "пузырей".

Остальные мифы, которые вокруг биткойна ходят, несостоятельны, потому что нет биткойн-экономики».

Правда, это не отменяет роста биткойна до $40 тыс. и, как следствие, возможности заработать на нем. Может быть, от стремительного взлета криптовалюту отделяет лишь то, что ее невозможно купить у популярных онлайн-брокеров в отличие, например, от акций Tesla.