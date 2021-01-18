Аспиранта МГУ Мифтахова приговорили к шести годам колонии за поджог офиса «Единой России»

Головинский суд Москвы приговорил аспиранта МГУ им. М. В. Ломоносова Азата Мифтахова к шести годам колонии общего режима по делу о поджоге одного из столичных офисов «Единой России» в январе 2018 года по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Участвовавший в процессе адвокат рассказал «РИА Новости», что ему осталось отбыть три года. Другие фигуранты дела — Андрей Ейкин и Елена Горбань — получили два и четыре года условно соответственно.

«Признать Мифтахова Азата Фанисовича виновным в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемых в качестве оружия и назначить ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима»,— огласил приговор судья (цитата по ТАСС).

Напомним, неизвестные кинули фаер в разбитое окно офиса 31 января 2018 года. Азата Мифтахова задержали в феврале 2019 года, он считает дело сфабрикованным. Андрей Ейкин и Елена Горбань отрицают участие Азата Мифтахова в поджоге. Адвокат заявил, что обвинение опиралось на показания двух засекреченных свидетелей.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Мосгорсуд оставил под стражей Азата Мифтахова».