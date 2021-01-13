Пшенице добавят пошлину

Экспортные пошлины на зерновые могут повысить почти в два раза. Минэкономразвития поддержало предложение по увеличению с 15 марта ставок на пшеницу с €25 до €45 за тонну. Трейдеры могут отказаться продавать зерно до отмены ограничений, а сама мера вопреки ожиданиям чиновников не поможет стабилизировать цены на муку и хлеб, предупреждают эксперты.

С 15 марта пошлина на экспорт пшеницы может вырасти с €25 до €45 за тонну. Это было предложение Минсельхоза, поддержанное в среду на совещании в Минэкономразвития. Как сообщили в Минсельхозе, одновременно будут отменены нулевые ставки на кукурузу и ячмень: с середины марта пошлины на эти культуры составят €25 и €10 за тонну соответственно. Экспортеры смогут продолжать отправлять за рубеж по нулевой ставке рожь. Предложения по пошлинам планируется рассмотреть на заседании правительственной комиссии по тарифному и нетарифному регулированию 15 января, уточнили в Минсельхозе.

В декабре 2020 года правительство ограничило экспорт зерновых для стабилизации цен на муку и хлеб. С 15 февраля до 30 июня 2021 года устанавливается квота в 17,5 млн тонн на вывоз пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи. В рамках этой квоты размер пошлины на вывоз пшеницы должен был составлять €25 за тонну, а для других культур ставка сохранялась нулевой.

Сверх квоты вывоз будут облагать пошлиной в 50% от таможенной стоимости, но не менее чем €100 за тонну.

Введение нового размера пошлины, по мнению директора «Совэкона» Андрея Сизова, означает, что с марта этого года фермеры будут платить до 4 тыс. руб. с каждой тонны пшеницы. Эксперт напоминает, что за несколько недель декабря, когда появилась информация о введении пошлины, внутренние цены на пшеницу упали с 16 тыс. до 15 тыс. руб. за тонну. Он прогнозирует, что сейчас начнется новая волна снижения цены, но ее размер предсказать пока сложно из-за укрепления мировых цен.

Мировой рынок «отыграл» предыдущее решение о введении пошлины, добавляет гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По данным ИКАР, к концу прошлой недели пшеница подорожала до $275 за тонну. Поэтому цены на внутреннем рынке снизятся на величину ниже пошлины, считает господин Рылько. Андрей Сизов говорит, что сейчас у многих сельхозпроизводителей появится желание сохранить урожай до 1 июля, когда ограничения планируют снять. Но не все могут позволить себе столь долго хранить зерно, добавляет эксперт.

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский добавляет, что части фермеров все же придется продавать зерно по сниженным ценам, поскольку мировой рынок не сможет полностью отыграть повышение пошлины сразу на €20. В «Совэконе» прогнозируют снижение экспортного потенциала пшеницы. В декабре эксперты уже снизили прогноз с 48 млн до 36,6 млн тонн.

В Российском союзе мукомольных и крупяных предприятий также считают, что мера не принесет пользы внутреннему рынку. Как пояснил президент союза Аркадий Гуревич, внутренние цены на пшеницу формируются на мировом рынке. При этом он указывает, что у фермеров уже почти нет зерна — оно выкуплено крупными трейдерами, которые способны его сохранить до благоприятной конъюнктуры. Мукомолы только потеряют от почти двукратного повышения пошлины, уверен господин Гуревич. Введение пошлин на зерновые, квотирование экспорта, регулирование цен может привести к тому, что растениеводство перестанет показывать положительную динамику, предупреждает Андрей Сизов.

Алексей Полухин