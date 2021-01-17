Гаджеты «настроили» на борьбу с пандемией Какие технологии в ближайшее время войдут в нашу жизнь

Пандемия принесла новые тренды на ежегодную международную выставку электроники CES — «умные» гаджеты для дома и поддержания здоровья интересовали компании больше, чем беспилотники. Но не обошлось и без инноваций, связанных с экранами телевизоров, ноутбуков и смартфонов. Разработки, которые раньше компании показывали в Лас-Вегасе, из-за коронавируса впервые полностью продемонстрировали онлайн. Подробнее о главных трендах CES — Глеб Силко.

Выставка CES — ежегодная демонстрация самых продвинутых инноваций техники, в январе этого года получилась аномальной, делятся впечатлениями опрошенные “Ъ FM” хайтек-эксперты.

Новинки пощупать нельзя, компании не смогли лично договориться о совместных разработках, а все презентации прошли в формате онлайн-трансляций.

Одна из премьер — робот-дворецкий от Samsung. Он сам раскладывает тарелки на столе, а после ужина их же складывает в посудомоечную машину, еще он может взять с полки книгу.

Крупный тренд CES 2021 года — актуальные в эпоху коронавируса гаджеты для поддержания здоровья. К примеру, маски со сменными фильтрами, обеззараживающим чехлом или даже подсветкой. Цена за такую «умную» маску может доходить до 11 тыс. руб., отметил руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин: «Представлены сотни новинок. Никогда еще не было такого упора на медтех и все, что связано со здоровьем: сразу несколько “умных” масок, hands-free термометр с подключением к смартфону. Медтех развивается, стал продолжением “умного” дома. Устройства, которые мы знаем и помним, получили добавленную функциональность за счет возможности обработки данных на смартфоне. И второй тренд — это обустройство дома. Помимо телевизоров, холодильников, “умным” становится все, начиная с банальных вещей вроде пылесоса и заканчивая ванной».

Компании представили и новые решения, связанные с гибкими экранами. Потребители привыкли, что дисплеи способны складываться пополам картинкой внутрь, это как раз демонстрировали и Samsung Note, и Motorola razr, или наружу, как у Huawei Mate X. Компании-разработчики в этот раз намекнули, что в 2021-м экраны смартфонов будут способны скручиваться в боковую панель подобно свитку. К примеру, китайская TCL представила планшет, дисплей у которого сворачивается и прячется сразу в двух боковинах. Похожую концепцию предложила LG. Гаджет компании получил название Rollable — его гибкий экран выезжает из корпуса и разворачивается до размеров планшета. Есть шанс, что разработчик выпустит устройство на рынок до конца года. Не уверен в долговечности скручивающихся экранов IT-эксперт, главный редактор «Вильянов.ком» Сергей Вильянов: «Гибкие экраны LG показывает года три или четыре, а в серию все это не идет, потому что нынешний уровень развития полимерных материалов не позволяет создать гибкий экран, который бы позволял совершать над собой такие издевательства в течение хоть сколько-то длительного срока. Когда доходит дело до постоянной эксплуатации, этот экран рассыпается за считанные месяцы. Большая преграда — материалы и отчасти аккумуляторы, экраны большие, надо все это питать как-то».

А вот разработчики IKIN вдохновлялись 3D-голограммами из блокбастеров «Железный человек» и «Звездные войны». Тем самым они решили вывести изображения или видео за рамки экрана смартфона с помощью специальной линзы. Разработка показалась интересной IT-эксперту Александру Баулину. Но, по его мнению, на выставке CES наметился и другой, более важный, тренд.

«Голограммы регулярно пытаются использовать в качестве вывода изображения. Вроде бы это привлекательно, оно получается объемным. Но если это делается без применения дополнительных средств, голограмма получается низкокачественной, не очень объемной, а если с применением специальных средств, то теряется пользовательский рынок, надо платить за это дополнительные деньги.

Есть тренд на то, что флагманские смартфоны выходят с повышенной частотой отображения картинки на экране — 90 Гц и даже больше.

Это будет одной из причин для выбора флагмана с 5G. Уже даже в недорогом сегменте вышел чип Snapdragon 480, у которого 5G встроенный», — отметил эксперт.

Новую разработку в сфере дополненной реальности показала и Lenovo. Компания представила очки, способные проецировать до пяти виртуальных экранов, которые видны только пользователю, а также создают 3D-визуализацию. По мнению разработчиков, такой гаджет облегчит жизнь работникам на «удаленке».

Ольга Сергиенко