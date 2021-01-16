На МКС прекратили поиск второго места утечки воздуха до середины февраля

Поиск второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) прекращен до середины февраля, протекающий отсек изолирован, сообщила директор отдела по МКС в штаб-квартире NASA Робин Гатенс.

«До прибытия следующего "Прогресса" (запуск грузового корабля "Прогресс МС-16" запланирован на 15 февраля.— “Ъ”) мы изолировали этот отсек (промежуточная камера модуля "Звезда".— “Ъ”) и будем периодически наддувать его, когда давление в нем будет опускаться ниже допустимого уровня»,— сказала госпожа Гатенс на заседании консультативного совета NASA (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, после прибытия «Прогресса МС-16» экипаж продолжит искать второе место утечки в промежуточной камере. Компоненты воздуха для пополнения запасов на станции и поддержания необходимого давления на ней до устранения утечки воздуха в феврале доставит грузовой корабль Cygnus.

Новую утечку воздуха на МКС обнаружили в середине декабря 2020 года. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, утечка воздуха и падение давления на МКС могли произойти из-за работы приборов в американском сегменте станции. До этого, в октябре, экипаж МКС нашел трещину длиной 4,4–4,5 см в промежуточной камере российского модуля «Звезда», трещину временно загерметизировали.